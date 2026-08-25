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Ночь «под градусом» на Харьковщине: сколько нетрезвых водителей поймали

Происшествия 11:48   25.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Ночь «под градусом» на Харьковщине: сколько нетрезвых водителей поймали

В облуправлении Патрульной полиции рассказали, что только за ночную смену поймали 16 пьяных водителей на Харьковщине.

Каждого, отметили правоохранители, остановили и составили соответствующие административные материалы. В дальнейшем их передадут в суд.

«Важно помнить, что алкоголь значительно снижает скорость реакции, нарушает координацию, ослабляет внимание и способность адекватно оценивать дорожную ситуацию. В таком состоянии водитель представляет повышенную опасность как для себя, так и для окружающих. Берегите жизнь и принимайте ответственные решения», – акцентировали копы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2026 в 11:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облуправлении Патрульной полиции рассказали, что только за ночную смену поймали 16 пьяных водителей на Харьковщине.".