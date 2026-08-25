Ночь «под градусом» на Харьковщине: сколько нетрезвых водителей поймали

В облуправлении Патрульной полиции рассказали, что только за ночную смену поймали 16 пьяных водителей на Харьковщине.

Каждого, отметили правоохранители, остановили и составили соответствующие административные материалы. В дальнейшем их передадут в суд.

«Важно помнить, что алкоголь значительно снижает скорость реакции, нарушает координацию, ослабляет внимание и способность адекватно оценивать дорожную ситуацию. В таком состоянии водитель представляет повышенную опасность как для себя, так и для окружающих. Берегите жизнь и принимайте ответственные решения», – акцентировали копы.