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Ніч “під градусом” на Харківщині: скільки нетверезих водіїв упіймали

Події 11:48   25.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ніч “під градусом” на Харківщині: скільки нетверезих водіїв упіймали

В облуправлінні Патрульної поліції розповіли, що лише за нічну зміну спіймали 16 п’яних водіїв на Харківщині.

Кожного, зазначили правоохоронці, зупинили та склали відповідні адміністративні матеріали. Надалі їх передадуть до суду.

“Важливо пам’ятати, що алкоголь істотно знижує швидкість реакції, порушує координацію, послаблює увагу та здатність адекватно оцінювати дорожню ситуацію. У такому стані водій становить підвищену небезпеку як для себе, так і для оточення. Бережіть життя та приймайте відповідальні рішення”, – акцентували копи.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2026 в 11:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні Патрульної поліції розповіли, що лише за нічну зміну спіймали 16 п’яних водіїв на Харківщині.".