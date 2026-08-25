Понад 30 БпЛА вдарили по Харківщині за добу, є загиблий

Один загиблий та 13 поранених – такі наслідки російських обстрілів за добу на Харківщині, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Ізюм загинув 46-річний чоловік, постраждали 9 людей, зокрема поранено 13-річну дівчинку; у м. Харків зазнали поранень чоловіки 51 і 26 років, отримала гостру реакцію на стрес 56-річна жінка; у с. Подвірки Солоницівської громади зазнав гострої реакції на стрес 20-річний чоловік“, – передає Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

ракета;

п’ять РСЗВ;

чотири БпЛА типу «молния»;

два fpv-дрони;

28 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.