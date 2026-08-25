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Понад 30 БпЛА вдарили по Харківщині за добу, є загиблий

Події 08:52   25.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Понад 30 БпЛА вдарили по Харківщині за добу, є загиблий

Один загиблий та 13 поранених – такі наслідки російських обстрілів за добу на Харківщині, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Ізюм загинув 46-річний чоловік, постраждали 9 людей, зокрема поранено 13-річну дівчинку; у м. Харків зазнали поранень чоловіки 51 і 26 років, отримала гостру реакцію на стрес 56-річна жінка; у с. Подвірки Солоницівської громади зазнав гострої реакції на стрес 20-річний чоловік“, – передає Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • ракета;
  • п’ять РСЗВ;
  • чотири БпЛА типу «молния»;
  • два fpv-дрони;
  • 28 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2026 в 08:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один загиблий та 13 поранених – такі наслідки російських обстрілів за добу на Харківщині, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".