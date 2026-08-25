Основна увага ворога знову на півночі регіону – Генштаб

Про 12 боїв, які були протягом минулої доби на Харківщині, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 11 разів у бік Козачої Лопані, Гоптівки, Стариці, Радьківки та Зарубинки.

На Куп’янському – зафіксували один штурм окупантів біля Курилівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет та здійснив 80 авіаційних ударів, під час яких скинув 234 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9641 дрон-камікадзе та здійснили 3203 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 83 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали в Генштабі.

Також у ГШ оновили інформацію про втрати росіян: