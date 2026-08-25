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Основное внимание врага вновь на севере региона – Генштаб

Украина 08:17   25.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Основное внимание врага вновь на севере региона – Генштаб

О 12 боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 11 раз в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки, Старицы, Радьковки и Зарубинки.

На Купянском – зафиксировали один штурм оккупантов около Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 209 боевых столкновений. Вчера противник нанес два ракетных удара с применением трех ракет и совершил 80 авиационных ударов, во время которых сбросил 234 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9641 дрон-камикадзе и осуществили 3203 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 83 — с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 25 августа 2026 в 08:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О 12 боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, передает Генштаб ВСУ.".