Основное внимание врага вновь на севере региона – Генштаб

О 12 боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 11 раз в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки, Старицы, Радьковки и Зарубинки.

На Купянском – зафиксировали один штурм оккупантов около Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 209 боевых столкновений. Вчера противник нанес два ракетных удара с применением трех ракет и совершил 80 авиационных ударов, во время которых сбросил 234 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9641 дрон-камикадзе и осуществили 3203 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 83 — с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях россиян: