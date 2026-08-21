Сегодня 21 августа 2026: какой день в истории

21 августа – Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. В этот день в 1560 году произошло полное солнечное затмение, которое, как считается, подарило миру выдающегося астронома Тихо Браге. В 1911-м из Лувра похитили «Мону Лизу». В 1940-м, спустя сутки после удара по голове ледорубом, умер Лев Троцкий. В 1986-м произошла катастрофа на озере Ньос в Камеруне. В 1991-м независимость провозгласила Латвия, а ГКЧП потерпел поражение. В 1996-м в Украине учредили орден «За мужество».

Праздники и памятные даты 21 августа

21 августа в мире – Международный день памяти и поминовения жертв терроризма.

Также сегодня: День без косметики и макияжа, День поэта, Всемирный день Аватара, День заботы о себе в интернете.

21 августа в истории

21 августа 1560 года произошло полное солнечное затмение, которое, как считается, подарило миру выдающегося астронома Тихо Браге. Подробнее.

21 августа 1911 года из Лувра в Париже похитили картину Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Подробнее.

21 августа 1940 года после удара ледорубом по голове скончался один из организаторов Октябрьского переворота в России и лидеров большевиков Лев Троцкий. Подробнее.

21 августа 1944 года открылась конференция представителей США, СССР и Великобритании в Думбартон-Оксе. На этой конференции подготовили предложения, которые впоследствии стали основой устава ООН.

21 августа 1986 года произошла катастрофа на озере Ньос в Камеруне. В результате чрезвычайного происшествия почти две тысячи человек задохнулись углекислым газом.

Огромное облако ядовитого газа внезапно вырвалось из вулканического озера. Подобное хоть и не происходит часто, но является описанным учеными явлением — лимнологической катастрофой. Если очень упростить объяснение природных процессов, происходило следующее. Через подземные источники в глубокие слои озера постоянно поступал углекислый газ магматического происхождения. Из-за огромного давления на глубине он оставался растворенным в воде и постепенно накапливался.

«21 августа 1986 года смертельный потенциал этого газового резервуара был продемонстрирован впечатляющим образом. Возможно, из-за оползня большое количество воды внезапно было вытеснено, что привело к быстрому смешиванию растворенного углекислого газа с верхними слоями озера и его высвобождению в воздух. Большое смертоносное облако газа привело к удушью около 1800 человек в соседних селах», — описывает те события Smithsonian Magazine.

Впрочем, у ученых значительно больше различных предположений относительно того, что стало «спусковым крючком», запустившим катастрофу. Среди версий, например, конвективное перемешивание воды, возникшее из-за мощного холодного дождя. Условия для возникновения подобных катастроф существуют и сейчас в ряде локаций. Среди них – озеро Киву в восточной Африке, которое значительно больше и глубже, чем Ньос, соответственно потенциал для накопления смертельного газа в нем еще больше.

21 августа 1991 года на фоне Августовского путча в СССР Латвия объявила о восстановлении независимости. Был принят конституционный закон «О государственном статусе Латвийской Республики».

21 августа 1991 года потерпел окончательное поражение ГКЧП. Подробнее.

21 августа 1996 года Президент Украины Леонид Кучма учредил государственную награду — орден «За мужество».

Церковный праздник 21 августа

21 августа чтят память апостола от 70-ти Фадея. Подробнее.

Народные приметы

Какой день 21 августа, таким будет и январь.

Хорошая погода 21 августа – к теплому и солнечному сентябрю.

Если на рябине много ягод, то заморозки придут быстро.

Что нельзя делать 21 августа

Нельзя тяжело работать физически, а также стирать, шить, вышивать, вязать.

Нельзя брать и давать деньги взаймы.