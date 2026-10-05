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Шпиц Скай был в авто, где погиб мужчина: что с собакой после обстрела Харькова

Общество 13:43   05.10.2026
Виктория Яковенко
Шпиц Скай был в авто, где погиб мужчина: что с собакой после обстрела Харькова Фото: КП «Центр обращения с животными»

Трехлетний шпиц Скай находился в автомобиле, в котором вечером 4 октября во время удара РФ по Харькову погиб мужчина, а женщина получила тяжелые ранения. В КП «Центр обращения с животными» рассказали, в каком состоянии сейчас собака.

Ветеринары провели полный осмотр и отобрали необходимые анализы. Никаких ранений или других физических повреждений у Ская не обнаружили. В то же время у него острая реакция на пережитый стресс.

«Первое время Скай почти не ел и не пил. Сейчас он понемногу начал есть корм и пить воду, согревается и постоянно находится под наблюдением ветеринарных врачей. Специалисты делают все возможное, чтобы стабилизировать его состояние и помочь оправиться после пережитого», — говорится в сообщении.

В результате обстрела собака потеряла хозяина. В КП говорят: Ская заберут близкие родственники его хозяев. А пока он остается на попечении в приюте.

шпиц Скай пережил стресс после обстрела Харькова
Фото: КП «Центр обращения с животными»
шпиц Скай пережил стресс после обстрела Харькова
Фото: КП «Центр обращения с животными»

Напомним, около 23:00 4 октября, россияне ударили «Бандеролью» по многоэтажке в Индустриальном районе. Вскоре мэр Игорь Терехов уточнил: в результате обстрела погиб человек, еще шесть – ранены. Спасатели добавили: на месте «прилета» начался пожар: горело двухэтажное админздание, автомобили и мусор. Также повреждены около десяти близлежащих домов.

В Харьковской облпрокуратуре установили, что в результате «прилета» погиб 42-летний мужчина – он проезжал мимо места удара на авто. Пострадали шесть людей, среди них – двое полицейских. В результате удара повреждены дома, кафе и авто.

Читайте также: Ночной «прилет» в Харькове: коммунальщики ликвидируют последствия удара

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 5 октября 2026 в 13:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трехлетний шпиц Скай находился в автомобиле, в котором вечером 4 октября во время удара РФ по Харькову погиб мужчина, а женщина получила тяжелые ранения.".