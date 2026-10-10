Переселенцам с собакой помогли снять дом в Харькове

Переселенцам из Великого Бурлука помогли арендовать жилье, чтобы их не разлучили с собакой, сообщает КП «Центр обращения с животными».

Пожилые супруги эвакуировались из Великого Бурлука и на последние деньги арендовали квартиру в Харькове. Но жить там с собакой им не разрешили. Поэтому по приезду пес Будулай вынужденно находился внутри машины — хозяевам негде было его оставить.

Неравнодушные харьковчане заметили собаку и обратились в городские службы. Сотрудники департамента чрезвычайных ситуаций привезли пса Будулая в приют КП «Центр обращения с животными».

«Согласовали план с семьей: мы будем бесплатно заботиться о собаке, пока для родины будут искать жилье», – рассказали в «Центре обращения с животными».

Ветеринары полностью осмотрели животное: пес Будулай оказался здоровым, ухоженным и без паразитов. Судя по всему, дома его любили и хорошо заботились о нем.

«Эти дни мы ухаживали за собакой и помогали ему преодолеть стрессы», — сообщили в «Центре обращения с животными».

Между тем, работники департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета нашли для супругов частный дом, куда они уже перебрались вместе с Будулаем.

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