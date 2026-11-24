Региональный центр современной металлообработки открылся при Харьковском центре профессионально-технического образования Государственной службы занятости 20 ноября. Новое оборудование закупили при поддержке мультидонорской инициативы Skills4Recovery, чтобы готовить специалистов-универсалов и закрыть острый дефицит токарей, фрезеровщиков и операторов станков с числовым программным управлением.

Как рассказал МГ «Объектив» директор Харьковского центра ПТО ГСЗ Александр Котуков, в созданной в рамках проекта мастерской установили фрезерный станок, аппарат лазерной сварки, лазерный гравер по металлу, сварочный тренажер, лазерный 3D-сканер, 3D-принтеры и другое оборудование.

По словам Котукова, специалистов по этим направлениям готовили и раньше — в частности, для этого есть учебная база в Дергачах. Однако благодаря проекту удалось обновить парк оборудования. При этом условием самой инициативы была подготовка 60 слушателей — с использованием как новой техники, так и имеющихся мощностей. В рамках этого набора уже подготовили по 15 токарей, фрезеровщиков, операторов станков с ЧПУ и специалистов по компьютерному моделированию. Большинство из них — работники предприятий, сотрудничающих с Центром.

Видео: Харьковский центр ПТО ГСЗ

Главная цель сейчас — готовить не узкопрофильных специалистов, а работников, способных вести изделие от сканирования и прототипирования до финальной обработки, подчеркнул Котуков.

«Мы сейчас пытаемся внедрить концепцию подготовки универсалов — то есть людей, которые могут быть и токарями, и фрезеровщиками, и операторами станков с числовым программным управлением, и, кроме прочего, чтобы они могли обеспечивать процесс производства от начала и до конца. Очень часто бывает сегодня, когда работодатель, имея какие-то заказы, сделал одну часть работы, потом тех же работников переводят в другой цех, условно, а потом этих же — в третий, потому что это дешевле, чем нанимать трех разных специалистов и платить им, пока нет заказов», — пояснил директор Центра.

Он также констатировал значительную нехватку квалифицированных рабочих в регионе, сославшись на данные на рынке труда от 17 ноября.

«Операторов станков с числовым программным управлением: количество вакансий — 60, а количество соискателей, имеющих такую специальность и обратившихся в Службу занятости за весь год, — 12. То есть мы имеем дефицит 48 человек, которых логично нужно обучить для того, чтобы этот спрос удовлетворить. Токарей — 60 вакансий, 30 соискателей, дефицит 30 человек. Далее, фрезеровщик — 30 вакансий было, 12 соискателей, 18 — дефицит», — отметил Котуков.

Обновленную материально-техническую базу будут использовать на всех курсах Центра. Для официально зарегистрированных безработных обучение бесплатное.

«Что касается физических и юридических лиц, любой человек может прийти и позволить себе это обучение. Стоимость доступна для каждого. Кстати, фрезеровщиков мы будем набирать в декабре», — отметил Котуков.

Он добавил, что профессии в сфере металлообработки сейчас являются одними из самых востребованных и высокооплачиваемых — стартовая зарплата токарей и фрезеровщиков составляет от 30 тысяч гривен и растет в зависимости от разряда.

В качестве примера успешного трудоустройства Котуков привел историю выпускницы экспериментального проекта по обучению женщин «мужским» профессиям. 49-летняя харьковчанка после получения специальности оператора станков с программным управлением устроилась помощницей мастера на 50 тысяч гривен, а со временем ее зарплата выросла до 70 тысяч.