Вакансии в Харькове и области: предлагают зарплату до 120 тыс. грн

ХОВА и центр занятости опубликовали десятку лучших предложений работы, которые сделали на этой неделе жителям Харькова и области.

«По состоянию на 24 июля 2025 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 3340 вакансий», — отметила пресс-служба ХОВА.

Наиболее интересные предложения для соискателей выглядят так:

1. Радиотелефонист – 120 000 грн.

2. Заведующий парикмахерской – 40 000 грн.

3. Инженер по проектно-сметной работе – 35 000 грн.

4. Повар – 30 000 грн.

5. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей – 25 590 грн.

6. Машинист тепловоза – 24 700 грн.

7. Программист – 23 600 грн.

8. Сборщик изделий из стеклопластиков – 21 150 грн.

9. Опрессовщик кабелей и проводов пластиками и резиной – 20 000 грн.

10. Красильщик – 18 000 грн.

Полный список открытых в регионе вакансий — тут.