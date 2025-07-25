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Вакансии в Харькове и области: предлагают зарплату до 120 тыс. грн

Общество 16:16   25.07.2025
Оксана Горун
Вакансии в Харькове и области: предлагают зарплату до 120 тыс. грн

ХОВА и центр занятости опубликовали десятку лучших предложений работы, которые сделали на этой неделе жителям Харькова и области.

«По состоянию на 24 июля 2025 года, по данным областной службы занятости, в Харьковской области актуальны 3340 вакансий», — отметила пресс-служба ХОВА.

Наиболее интересные предложения для соискателей выглядят так:

1. Радиотелефонист – 120 000 грн.
2. Заведующий парикмахерской – 40 000 грн.
3. Инженер по проектно-сметной работе – 35 000 грн.
4. Повар – 30 000 грн.
5. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей – 25 590 грн.
6. Машинист тепловоза – 24 700 грн.
7. Программист – 23 600 грн.
8. Сборщик изделий из стеклопластиков – 21 150 грн.
9. Опрессовщик кабелей и проводов пластиками и резиной – 20 000 грн.
10. Красильщик – 18 000 грн.

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Полный список открытых в регионе вакансий — тут.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 июля 2025 в 16:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ХОВА и центр занятости опубликовали десятку лучших предложений работы, которые сделали на этой неделе жителям Харькова и области".