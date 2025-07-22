Есть работа в Харьковском зоопарке: вакантна одна из руководящих должностей

Харьковский зоопарк ищет заместителя заведующего отделом зоологической части.

Как отмечают в зоопарке, в обязанности этого сотрудника будет входить:

— управление ежедневным регламентом работ по уходу за животными и вольерами зоологического отдела;

— организация работы по подготовке к кормлению животных отдела (получение кормов / соблюдение требований по кормлению животных).

Среди условий труда — возможность бронирования, ставка плюс премии, дополнительный отпуск, спецодежда и необходимый инвентарь. График работы: полный рабочий день (пять рабочих дней и два выходных).

Кандидат должен иметь высшее образование (магистр) биологического, зооинженерного или ветеринарного профиля и не менее пяти лет опыта работы с животными. Требованиями также являются отличное знание биологии животных и любовь к ним, хорошая память, аналитическое мышление, стрессоустойчивость и повышенный уровень эмпатии.

Резюме с темой «Вакансия» принимают по адресу: info@zoo.kharkiv.ua. Детали можно уточнить по номеру +380 99 438 28 40. Звонки принимаются только на телефон (Viber, Telegram и т.д. не работают) с 10:00 до 16:00.