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Есть работа в Харьковском зоопарке: вакантна одна из руководящих должностей

Харьков 14:36   22.07.2025
Елена Нагорная
Есть работа в Харьковском зоопарке: вакантна одна из руководящих должностей

Харьковский зоопарк ищет заместителя заведующего отделом зоологической части.

Как отмечают в зоопарке, в обязанности этого сотрудника будет входить:

— управление ежедневным регламентом работ по уходу за животными и вольерами зоологического отдела;
— организация работы по подготовке к кормлению животных отдела (получение кормов / соблюдение требований по кормлению животных).

Среди условий труда — возможность бронирования, ставка плюс премии, дополнительный отпуск, спецодежда и необходимый инвентарь. График работы: полный рабочий день (пять рабочих дней и два выходных).

Кандидат должен иметь высшее образование (магистр) биологического, зооинженерного или ветеринарного профиля и не менее пяти лет опыта работы с животными. Требованиями также являются отличное знание биологии животных и любовь к ним, хорошая память, аналитическое мышление, стрессоустойчивость и повышенный уровень эмпатии.

Резюме с темой «Вакансия» принимают по адресу: info@zoo.kharkiv.ua. Детали можно уточнить по номеру +380 99 438 28 40. Звонки принимаются только на телефон (Viber, Telegram и т.д. не работают) с 10:00 до 16:00.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2025 в 14:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский зоопарк ищет заместителя заведующего отделом зоологической части.".