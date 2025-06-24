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У бегемота Степаниды в Харьковском зоопарке начались летние каникулы (видео)

Общество 13:14   24.06.2025
Виктория Яковенко
У бегемота Степаниды в Харьковском зоопарке начались летние каникулы (видео) Скриншот

В зоопарке в Харькове бегемот Степанида вышла в свой летний вольер.

«Степанида снова на летних каникулах! Греется на солнышке, нежится в воде, пасется, купается, прыгает, играет и просто наслаждается жизнью», — отметили в пресс-службе Харьковского зоопарка.

Там добавили, что наблюдать за Степанидой – настоящее удовольствие.

Видео: Харьковский зоопарк

Напомним, к своему юбилею Харьковский зоопарк запустил подарочную акцию «130 лет вместе с зоопарком!». Она длится с 13 июня. Чтобы выиграть подарок – сувенирную продукцию нужно просто посещать зоопарк. До 7 сентября это нужно сделать десять раз. За каждый день на входе будут выдавать наклейку, которую нужно будет вклеить в буклет. Розыгрыши будут ежемесячно.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 13:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В зоопарке в Харькове бегемот Степанида вышла в свой летний вольер.".