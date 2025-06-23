Лебедя, которого спасли зимой, поселили в экопарке под Харькова (видео)

Спасенная птица теперь живет на Лебедином озере в харьковском экопарке.

Как сообщили в пресс-службе экопарка, зимой этот лебедь неудачно приземлился на лед и повредил лапу. Ему помогли восстановиться после травмы.

«Сегодня лебедя привезли в экопарк, чтобы тот смог найти новую семью и друзей. До начала полномасштабной войны на Лебедином озере проживало более 200 лебедей и пеликанов, а также несколько сотен диких уток и гусей. Из-за обстрелов многие птицы погибли, другие — в панике разлетелись. Долгое время водоем оставался почти пустым. Сегодня озеро снова наполняется жизнью», – отметили в экопарке.

Видео: харьковский экопарк