Лебедя, которого спасли зимой, поселили в экопарке под Харькова (видео)
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Спасенная птица теперь живет на Лебедином озере в харьковском экопарке.
Как сообщили в пресс-службе экопарка, зимой этот лебедь неудачно приземлился на лед и повредил лапу. Ему помогли восстановиться после травмы.
«Сегодня лебедя привезли в экопарк, чтобы тот смог найти новую семью и друзей. До начала полномасштабной войны на Лебедином озере проживало более 200 лебедей и пеликанов, а также несколько сотен диких уток и гусей. Из-за обстрелов многие птицы погибли, другие — в панике разлетелись. Долгое время водоем оставался почти пустым. Сегодня озеро снова наполняется жизнью», – отметили в экопарке.
Видео: харьковский экопарк
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2025 в 13:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасенная птица теперь живет на Лебедином озере в харьковском экопарке.".