Не могла выбраться из дома после удара: как спасали женщину под Харьковом 📹

Правоохранители спасли на Харьковщине маломобильную женщину из горящего дома после атаки БпЛА.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 24 октября в поселке Малая Даниловка в результате попадания вражеского БпЛА вспыхнул пожар. Под ударом оказался жилой дом, он получил значительные разрушения.

«Внутри находилась пожилая женщина с ограниченными возможностями, которая из-за своего состояния не могла самостоятельно выбраться из опасного места. Прибывшие на место происшествия полицейские поспешили спасти женщину. Правоохранители вынесли ее из охваченного огнем дома и вызвали бригаду экстренной медицинской помощи», – рассказали копы.

У женщины диагностировали острую реакцию на стресс. Также вследствие вражеской атаки повреждены жилой дом, гараж и два гражданских автомобиля.

Видео: ГУНП в Харьковской области

Напомним, утром 24 октября враг атаковал БпЛА Черкасскую Лозовую и Малую Даниловку. В результате ударов, сообщал начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов, повреждены пять автомобилей, среди которых автомобиль скорой медицинской помощи и специальная техника. Также повреждения получили несколько жилых домов в Черкасской Лозовой и один дом в Малой Даниловке. Один человек получил ранения.