Раненый, повреждена «скорая», горели машины — «прилеты» в пригороде Харькова
Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о последствиях трех утренних ударов БпЛА — по Черкасской Лозовой и Малой Даниловке.
«Сегодня в течение первых утренних часов наша громада получила три вражеских удара. В результате атак повреждено пять автомобилей, среди которых автомобиль скорой медицинской помощи и специальная техника. Также повреждения получили несколько жилых домов в Черкасской Лозовой и один дом в Малой Даниловке. К сожалению, один человек получил ранения», — написал Гололобов 24 октября.
Он также призвал владельцев автомобилей, которые живут в громаде, по возможности не оставлять свои машины под открытым небом, а загонять в гаражи.
«Сегодня первый удар был нанесен именно по технике, припаркованной вблизи жилых домов. В последнее время мы все чаще фиксируем атаки беспилотников именно на транспортные средства», — подчеркнул Гололобов.
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Ранее с аналогичным призывом к жителям обратился начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко: он призывал не парковать машины в Дергачах, так как их атакуют FPV.