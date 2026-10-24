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Раненый, повреждена «скорая», горели машины — «прилеты» в пригороде Харькова

Происшествия 13:12   24.10.2026
Оксана Горун
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Раненый, повреждена «скорая», горели машины — «прилеты» в пригороде Харькова Фото: Александр Гололобов/Telegram

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о последствиях трех утренних ударов БпЛА — по Черкасской Лозовой и Малой Даниловке.

«Сегодня в течение первых утренних часов наша громада получила три вражеских удара. В результате атак повреждено пять автомобилей, среди которых автомобиль скорой медицинской помощи и специальная техника. Также повреждения получили несколько жилых домов в Черкасской Лозовой и один дом в Малой Даниловке. К сожалению, один человек получил ранения», — написал Гололобов 24 октября.

Прилет в Малой Даниловке и Черкасской Лозовой 24 октября 2026 2
Фото: Александр Гололобов/Telegram

Он также призвал владельцев автомобилей, которые живут в громаде, по возможности не оставлять свои машины под открытым небом, а загонять в гаражи.

«Сегодня первый удар был нанесен именно по технике, припаркованной вблизи жилых домов. В последнее время мы все чаще фиксируем атаки беспилотников именно на транспортные средства», — подчеркнул Гололобов.

Прилет в Малой Даниловке и Черкасской Лозовой 24 октября 2026 3
Фото: Александр Гололобов/Telegram

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Ранее с аналогичным призывом к жителям обратился начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко: он призывал не парковать машины в Дергачах, так как их атакуют FPV.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2026 в 13:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов сообщил о последствиях трех утренних ударов БпЛА — по Черкасской Лозовой и Малой Даниловке".