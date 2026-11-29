Патрульные полицейские в Харькове оказались помощь пострадавшим от удара российского дрона. Само происшествие было вечером в пятницу, 27 ноября.

«Вечер пятницы. Харьковские патрульные услышали взрыв и отправились на место. На месте обнаружили изуродованный гражданский автомобиль и раненого мужчину с кровотечением. Реакция была мгновенной: мы оказали медицинскую помощь, остановили кровотечение и вызвали «скорую». Врачи госпитализировали пострадавшего», — прокомментировала пресс-служба Патрульной полиции Харьковщины.

На видео полицейские успокаивают пострадавшего, заверяя, что все будет хорошо, а «скорая» уже в пути.

Напомним, по данным Харьковской областной прокуратуры, 27 ноября российские военные особо активно атаковали Харьков и населенные пункты области БпЛА и FPV-дронами — пострадали 13 человек.