В Харьковской облпрокуратуре установили, что 25 ноября около 06:00 российский FPV-дрон атаковал авто около села Федоровка Чугуевского района.

В результате удара погиб 66-летний водитель авто, еще семь человек – пострадали. Им уже оказывают медицинскую помощь, уточнили правоохранители.

«При процессуальном руководстве прокуроров начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что три атаки РФ отбили украинские защитники за сутки на Харьковщине.