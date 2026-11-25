Один погибший и 14 пострадавших за сутки в результате обстрелов Харькова и шести населенных пунктов области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«На дороге между пос. Старый Салтов и с. Федоровка погиб 50-летний мужчина, получили ранения 64-летний мужчина и 41-летняя женщина, еще 5 человек получили острую реакцию на стресс; в г. Лозовая получили ранения мужчины 41 и 66 лет и женщины 67, 48 и 40 лет; в г. Мерефа ранен 46-летний мужчина, получила острую реакцию на стресс 78-летняя женщина», – передает Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

БпЛА типа «Герань-2»;

35 БпЛА (тип устанавливается).

В результате российских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Изюмском, Харьковском, Лозовском и Чугуевском районах.