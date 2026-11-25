Один загиблий та 14 постраждалих за добу внаслідок обстрілів Харкова й шести населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“На дорозі між сел. Старий Салтів і с. Федорівка загинув 50-річний чоловік, зазнали поранень 64-річний чоловік і 41-річна жінка, ще 5 людей отримали гостру реакцію на стрес; у м. Лозова зазнали поранень чоловіки 41 і 66 років та жінки 67, 48 і 40 років; у м. Мерефа поранено 46-річного чоловіка, отримала гостру реакцію на стрес 78-річна жінка”, – передає Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

БпЛА типу “Герань-2”;

35 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок російських обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також Ізюмському, Харківському, Лозівському та Чугуївському районах.