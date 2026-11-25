У АТ “Харківобленерго” нагадали, що 25 листопада на Харківщині очікуються сильні пориви вітру. Через це існує ризик обриву ліній електропередач.

Тому енергетики нагадали стандартні правила електробезпеки:

не наближайтеся до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів, адже можна отримати смертельний удар електрострумом;

зателефонуйте до кол-центру АТ «Харківобленерго» та повідомте про пошкодження електромереж: (057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413;

у випадку потреби викличте Службу порятунку 101 або швидку медичну допомогу 103, якщо є травмовані;

до приїзду відповідних служб забезпечте охорону прилеглої території, щоб уникнути ураження електричним струмом випадкових перехожих або тварин.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” повідомляла, що небезпечні метеорологічні явища будуть вдень 25 листопада на Харківщині. Про це попередив Гідрометцентр Харківської та Луганської областей. У Харкові та області очікуються пориви вітру 15 – 20 м/с. З огляду на це в регіоні оголосили І рівень небезпеки, жовтий, додали синоптики.