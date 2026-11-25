Протягом минулої доби усі атаки РФ були на півночі від Харкова, пише Генштаб ЗСУ. На Куп’янщині – все ще затишшя.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували три рази біля Малої Вовчої та Охрімівки. На Куп’янському – штурмів ворога не зафіксовано.

Втрати росіян на сьогодні такі:

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення. Учора авіація противника завдала 72 авіаційних ударів, зокрема скинула 211 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 1863 дрони-камікадзе та здійснили 1520 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ”, – зазначили в ГШ.