В течение минувших суток все атаки РФ были на севере от Харькова, пишет Генштаб ВСУ. На Купянщине – все еще затишье.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали три раза около Малой Волчьей и Охримовки. На Купянском – штурмов врага на зафиксировано.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения. Вчера авиация противника нанесла 72 авиационных удара, в том числе сбросила 211 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 1863 дрона-камикадзе и совершили 1520 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в Генштабе.