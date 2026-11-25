В АО «Харьковоблэнерго» напомнили, что 25 ноября на Харьковщине ожидаются сильные порывы ветра. Из-за этого существует риск обрыва линий электропередач.

Поэтому энергетики напомнили стандартные правила электробезопасности:

не приближайтесь к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров, ведь можно получить смертельный удар электротоком;

позвоните в колл-центр АО «Харьковоблэнерго» и сообщите о повреждениях электросетей: (057) 34-24-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, (050) 05-40-413;

в случае необходимости вызовите Службу спасения 101 или скорую медицинскую помощь 103, если травмированы;

до приезда соответствующих служб обеспечьте охрану прилегающей территории во избежание поражения электрическим током случайных прохожих или животных.

Напомним, МГ «Объектив» сообщала, что об опасных метеорологических явлениях, которые будут днем 25 ноября на Харьковщине, предупредил Гидрометцентр Харьковской и Луганской областей. В Харькове и области ожидаются порывы ветра 15 — 20 м/с. Ввиду этого в регионе объявили I уровень опасности, желтый, добавили синоптики.