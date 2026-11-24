Как будут отключать 25 ноября свет в Харькове и области: графики
В среду, 25 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщили в Харьковоблэнерго.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 06:00-09:00; 16:00-19:30 1.2 06:00-09:00; 16:00-19:30
2.1 05:30-09:00; 12:30-19:30
2.2 05:30-09:00; 12:30-19:30
3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00
3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00 4.1 09:00-12:30; 20:00-23:00
4.2 09:00-12:30; 20:00-23:00
5.1 02:00-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00
5.2 02:00-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00
6.1 12:00-16:00; 23:00-24:00
6.2 12:00-16:00; 23:00-24:00
Перечень адресов по очередям – здесь.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).