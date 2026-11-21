Как 21 ноября будут отключать свет в Харькове и области: графики
В субботу, 21 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщили в «Харьковоблэнерго».
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):
1.1 06:00-10:30; 16:00-21:00 1.2 07:00-10:30; 16:00-21:00
2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00 2.2 07:00-10:30; 14:00-21:00
3.1 10:30-14:00; 21:00-24:00
3.2 00:00-03:30; 10:30-14:00; 21:00-24:00
4.1 00:00-03:30; 10:30-14:00; 17:30-24:00
4.2 00:00-03:30; 07:00-14:00; 17:30-24:00
5.1 06:00-07:00; 14:00-17:30
5.2 03:30-07:00; 14:00-17:30
6.1 03:30-07:00; 14:00-17:30; 21:00-24:00
6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30
Перечень адресов по очередям – здесь.
Для промышленности и бизнеса с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).