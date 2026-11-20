Российская армия нанесла удар по Украине более сотни ракет и 400 ударных дронов. В Харькове были прилеты по остановке троллейбусов и медицинскому заведению. В Изюме завершился разбор завалов. Объектив напоминает главные новости суток.

Воздушная атака РФ: более 100 ракет и 400 ударных дронов

В эти сутки Россия совершила одну из наиболее массированных воздушных атак на Украину. Враг применил, в частности, баллистические «Искандеры», С-400 и противокорабельные «Цирконы». Прилетало по объектам энергетики – в том числе тем, от которых зависят атомные станции и энергетические связи Украины с соседями в ЕС. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Также серия ударов пришлась по объектам «Укрзализныци» и мостам через Днепр. Наиболее тяжелые последствия – в Киеве. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о семи погибших, еще 17 человек пострадали. По данным Кличко, повреждены Дарницкий и Южный мосты, а также Подольский мостовой переход. Поэтому в столице были значительные сложности с движением транспорта. Два человека погибли во Львове, написал городской голова Андрей Садовый. Десять ранены. Среди поврежденного «прилетами» – железнодорожная станция «Скнилов» и энергетическая инфраструктура. Под ударами были другие регионы, там есть пострадавшие. О нарушении своего воздушного пространства российской ракетой также заявила Польша.

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В Харькове из-за ударов «молний» ночью и утром пострадали четыре человека, сообщила областная прокуратура. Было два попадания: в Шевченковском районе прилетело в медицинское учреждение, там повреждены окна, люди ранены стеклом. Второй беспилотник попал в дорогу во дворе многоэтажки, поврежденные машины и вылетели окна. Накануне вечером «молния» ударила по троллейбусной остановке по улице Валентиновской на Салтовке. Пострадали семь человек, в том числе 12-летняя девочка и 16-летний парень. В большинстве – ранения, девочка испытала стресс. Сегодня в течение дня в Харькове также прилетало: обломки сбитого дрона упали на гараже в Новобаварском районе. Реактивный «шахед» ударил по Салтовскому – пострадали два человека, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Ее россияне «сложили» ударом из РСЗО накануне. ГСЧС сообщила, что ночью из-под завалов деблокировали тело погибшей женщины. Пострадавших из-за этого удара было 22, среди них пятеро детей.

Память детей, которых убила Россия, почтили в Харькове

Мягкие игрушки принесли в памятник погибшим детям на Сумской. Монумент был установлен в 2023 году. Сейчас на гранитных кубиках рядом с ним отчеканены 122 имени, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Младшему ребенку, чью жизнь прервала российская агрессия, было всего два месяца. С прошлогоднего Дня защиты детей этот список пополнился еще 21 именем, написал Синегубов. Самому младшему ребенку был всего один год, самому старшему – 16.

Прогнозируется сильный ветер с порывами до 20 м/с. В общем, метеорологи обещают жителям региона сырые, но достаточно теплые выходные. Небольшие дожди ночью на субботу и воскресенье, возможен мокрый снег. Днем – преимущественно без осадков, будет до +7-8 градусов. В ночь на воскресенье местами заморозит – до -1.

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