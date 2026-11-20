Російська армія завдала удару по Україні понад сотнею ракет і 400 ударних дронів. У Харкові були «прильоти» по зупинці тролейбусів і медичному закладу. В Ізюмі завершили розбір завалів. «Об’єктив» нагадує головні новини доби.

Повітряна атака РФ: понад 100 ракет і 400 ударних дронів

Цієї доби Росія здійснила одну з найбільш масованих повітряних атак на Україну. Ворог застосував, зокрема, балістичні «іскандери», С-400 та протикорабельні «циркони». Прилітало по об’єктах енергетики – в тому числі тих, від яких залежать атомні станції та енергетичні зв’язки України з сусідами в ЄС. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Також серія ударів припала по об’єктах Укрзалізниці та мостах через Дніпро. Найбільш тяжкі наслідки – в Києві. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про сімох загиблих, ще 17 людей постраждали. За даними Кличка, пошкоджені Дарницький і Південний мости, а також Подільський мостовий перехід. Через це в столиці були значні складнощі з рухом транспорту. Двоє людей загинули у Львові, написав міський голова Андрій Садовий. Десятеро поранені. Серед пошкодженого «прильотами» – залізнична станція «Скнилів» та енергетична інфраструктура. Під ударами були інші регіони, там є постраждалі. Про порушення свого повітряного простору російською ракетою також заявила Польща.

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У Харкові через удари «молній» вночі та зранку постраждали четверо людей, повідомила обласна прокуратура. Було два влучання: в Шевченківському районі прилетіло по медичному закладу, там пошкоджені вікна, люди поранені склом. Другий безпілотник поцілив у дорогу у дворі багатоповерхівки, пошкоджені машини та повилітали вікна. Напередодні ввечері «молнія» вдарила по тролейбусній зупинці на вулиці Валентинівській на Салтівці. Постраждали семеро людей, серед них 12-річна дівчинка та 16-річний хлопець. У більшості – поранення, дівчинка зазнала стресу. Сьогодні протягом дня в Харкові також прилітало: уламки збитого дрона впали на гаражі в Новобаварському районі. Реактивний «шахед» вдарив по Салтівському – постраждали двоє людей, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Її росіяни «склали» ударом із РСЗВ напередодні. ДСНС повідомила, що вночі з-під завалів деблокували тіло загиблої жінки. Постраждалих через цей удар було 22, серед них п’ятеро дітей.

Пам’ять дітей, яких вбила Росія, вшанували в Харкові

М’які іграшки принесли до пам’ятника загиблим дітям на Сумській. Монумент встановили у 2023 році. Зараз на гранітних кубиках поруч із ним викарбувані 122 імені, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Наймолодшій дитині, чиє життя перервала російська агресія, було всього два місяці. Від минулорічного Дня захисту дітей цей список поповнився ще 21 іменем, написав Синєгубов. Наймолодшій дитині був лише один рік, найстаршій – 16.

Прогнозують сильний вітер з поривами до 20 м/с. Загалом метеорологи обіцяють жителям регіону сирі, але доволі теплі вихідні. Невеликі дощі будуть уночі на суботу та неділю, можливий мокрий сніг. Удень – переважно без опадів, буде до +7-8 градусів. У ніч на неділю місцями приморозить – до -1.

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