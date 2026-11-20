Ще одну унікальну військову операцію – «Ведмежий капкан» провели Сили оборони на Харківщині. Російські війська хотіли оточити українські підрозділи під Великим Бурлуком та окупувати селище. Натомість “звільнили” від себе майже 200 квадратних кілометрів.

Операцію провели бійці 475 окремого штурмового полку CODE 9.2 під командуванням Групи об’єднаних сил. У рамках операції було звільнено 14 населених пунктів, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як розповіли у полку, влітку російські війська розгорнули на Харківщині операцію, в якій планували реалізувати один із найнебезпечніших сценаріїв: розділити українські сили, ізолювати підрозділи та методично їх знищити. Свою операцію росіяни назвали “Ведмежий кут”.

Однак Сили оборони цього не допустили. У вересні українські війська розпочали свою контроперацію, зачистили 200 квадратних кілометрів території та взяли в полон 911 російських військових.

“Було прийнято рішення не штурмувати супротивника в лоб, тому що штурмові групи знаходяться попереду, а на закрепи до них заходять вже більш слабкі підрозділи. Ми вирішили зробити два проколи по флангах праворуч і ліворуч і в ці проколи завести штурмові групи і відрізати все угруповання, обрізавши можливість наземного підживлення”, – розповів командир 475 ОШП Герой України Олександр Настенко (позивний “Флінт”).

Для відвернення уваги два українські танки зайшли до села Ольховатка і відкрили вогонь по ворожих укриттях. Російське командування сприйняло це як напрямок головного удару та кинуло туди підкріплення, яке бійці ЗСУ розгромили ударами дронів.

Щоб окупанти не змогли отримати підкріплення через кордон, ЗСУ дистанційно замінували шляхи до 30 км на глиб території Росії за допомогою БпЛА.

У контратаках брали участь важкі бронемашини “Бредлі” та танки, захист яких з повітря забезпечували бомбери “Вампір” та дрони-перехоплювачі.

Крім того, українські бійці 475 ОШП провели сім успішних повітряних евакуацій поранених за допомогою великих коптерів.

Після цього українські штурмовики та розвідники почали зачищати від супротивника охоплену в кільце територію.

“Мені здається, що ми знайшли метод боротьби з інфільтрацією росіян”, – вважає Олександр Настенко.

Як відбувалася операція – у відео.

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Нагадаємо, корпус “Хартія” також провів унікальну підземну контрнаступну операцію “Велес” на Харківщині. Сили оборони просунулися на понад 15 кілометрів підземними комунікаціями в тил ворога на Куп’янському напрямку. Результати: понад 30 окупантів здалися в полон, втрати супротивника – понад 100 військових.