Сьогодні 13 листопада 2026: яке свято та день в історії

13 листопада в різні роки народилися Мустафа Джемілєв і Остап Вишня (Павло Губенко). У цей день 1997 року відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України. У 1927-му відкрили тунель Голланда, що під водою поєднує Нью-Йорк і Нью-Джерсі. У 1918-му розпочалося таємне засідання Української національної спілки, на якому створили Директорію УНР. Цього ж дня проголосили Західноукраїнську народну республіку. У 1907-му Поль Корню вперше в історії злетів у повітря на гелікоптері власної конструкції. У 1002-му англійський король Етельред II Нерозумний наказав убити всіх данців, які перебували на території Англії.

Свята та пам’ятні дати 13 листопада

13 листопада – Всесвітній день доброти та Міжнародний день сліпих.

Також сьогодні: День симфонічного металу.

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13 листопада в історії

13 листопада 1002 року англійський король Етельред II Нерозумний наказав вбити всіх данців, які жили на території Англії. Подія увійшла в історію як “Різанина в День святого Брайса” та стала однією з найвідоміших подій правління Етельреда II. Точна дата збереглася в Англосаксонській хроніці. Запис про подію там зроблений приблизно через два десятиліття після неї. А вже у XXI столітті виявили можливі археологічні докази реальності тих подій. У 2008 році археологи відкрили в Оксфорді масове поховання щонайменше 35 молодих чоловіків, які загинули насильницькою смертю. Дослідники припускають, що ці останки можуть бути пов’язані з різаниною. Про це повідомляв, зокрема, Коледж святого Джона в Оксфорді.

“Ця подія, здається, узагальнює всі недоліки режиму Етельреда: вона показує, що король був не лише погано підготовленим до нападів вікінгів того періоду та необдумано реагував на них, але й жорстоким і мстивим. Замість того щоб безпосередньо протистояти загарбникам, які нищили його узбережжя, він вирішив вилити своє розчарування на тих данців, які мирно жили в його королівстві понад століття”, – зазначає Леві Роуч, викладач британського Ексетерського університету.

Першопричиною неприязні короля до данців стали набіги вікінгів на Британські острови. Вони відбувалися особливо активно, починаючи з 980-х років. У 991-му англійське військо програло вікінгам у битві при Малдоні, після чого країна змушена була заплатити нападникам данину. Після нетривалої перерви набіги відновилися: з 997 по 1001 рік вони відбувалися щорічно.

Водночас відносини між англійцями та данцями були значно складнішими за банальну ворожнечу. В Англії вже жили нащадки скандинавських переселенців, які оселилися тут раніше. Данці прибували до країни не лише як завойовники, але як торговці та воїни, які наймалися на службу до королівського війська. Багато скандинавських переселенців інтегрувалися в англійське суспільство: вони створювали сім’ї, ставали фермерами чи ремісниками.

У 1001 році під час особливо жорстокого набігу вікінги спустошили південну Англію. Леві Роуч припускає, що серед нападників могли бути й данці, які раніше вступили на службу до військ Етельреда, але згодом дезертували. Це може пояснювати, чому король вирішив переслідувати як ворожі війська, а й людей данського походження, які жили в його королівстві. Автор Англосаксонської хроніки наводить іншу причину – підозру у змові: “Королю стало відомо, що вони (данці – Ред.) підступно хочуть позбавити його, а потім і всіх його радників життя, і після цього володіти цим королівством”. Яка б версія не відповідала дійсності, результат був однаковий: замість того, щоб знайти та покарати конкретних винних, король Етельред наказав вбивати людей за їхнім етнічним походженням.

“Хоча це, можливо, й не можна порівняти з Варфоломіївською різаниною (1572), і хоча порівняння із сучасним досвідом масового геноциду дещо неточне, було б неправильно заперечувати паралелі, – пише Леві Роуч. – Однак нам слід протистояти спокусі судити Етельреда за стандартами XXI століття. Він був правителем XI століття, який розв’язував свої проблеми у манері XI століття. У цьому відношенні його відповіді не були ні такими жорсткими, ні такими непродуманими, як часто хочуть нас переконати сучасні коментатори”.

Утім, дослідник вважає, що розбрат у суспільстві, який посіяла різанина, мав глибокі наслідки та сприяв подальшому завоюванню Англії данським правителем Кнудом. Це сталося у 1016 році, після смерті Етельреда.

13 листопада 1889 року народився український письменник Остап Вишня (справжнє ім’я – Павло Губенко). Докладніше.

13 листопада 1907 року винахідник Поль Корню вперше в історії злетів у повітря на гелікоптері власної конструкції. Механізм із пілотом піднявся над землею на 50 см і протримався у повітрі 20 секунд. Докладніше.

13 листопада 1918 року розпочалося таємне засідання Української національної спілки, на якому створили Директорію УНР. Докладніше.

13 листопада 1918 року у Львові проголосили Західноукраїнську народну Республіку. Докладніше.

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Церковне свято 13 листопада

13 листопада вшановують пам’ять святителя Йоана Золотоустого, архієпископа Константинопольського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вітер у цей день затих лише до вечора, то найближчими днями буде потепління.

Якщо на нічному небі сильно мерехтять зорі — погода буде вітряною та сніговою.

Що не можна робити 13 листопада

Не можна вирушати в далеку подорож.

Не можна в цей день виявляти скупість, а то зустрінете Новий рік у злиднях.