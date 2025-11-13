Сьогодні 13 листопада 2025: яке свято та день в історії

13 листопада в різні роки народилися Мустафа Джемілєв і Остап Вишня (Павло Губенко). У цей день 1997 року відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України. У 1927-му відкрили тунель Голланда, що під водою поєднує Нью-Йорк і Нью-Джерсі. У 1918-му розпочалося таємне засідання Української національної спілки, на якому створили Директорію УНР. Цього ж дня проголосили Західноукраїнську народну республіку. У 1907-му Поль Корню вперше в історії злетів у повітря на гелікоптері власної конструкції.

Свята та пам’ятні дати 13 листопада

13 листопада – Всесвітній день доброти та Міжнародний день сліпих.

У другий четвер листопада відзначають Всесвітній день юзабіліті (зручності використання), Міжнародний день якості та Міжнародний день вина “Темпранільйо”.

Також сьогодні: День симфонічного металу.

<br />

13 листопада в історії

13 листопада 1889 року народився український письменник Остап Вишня (справжнє ім’я – Павло Губенко). Докладніше.

13 листопада 1907 року винахідник Поль Корню вперше в історії злетів у повітря на гелікоптері власної конструкції. Механізм із пілотом піднявся над землею на 50 см і протримався у повітрі 20 секунд. Докладніше.

13 листопада 1918 року розпочалося таємне засідання Української національної спілки, на якому створили Директорію УНР. Докладніше.

13 листопада 1918 року у Львові проголосили Західноукраїнську народну Республіку. Докладніше.

13 листопада 1927 року відкрився тунель Голланда – один із найстаріших підводних автомобільних тунелів світу. Він знаходиться під річкою Гудзон і з’єднує район Мангеттен у Нью-Йорку з Джерсі-Сіті в штаті Нью-Джерсі.

Зараз цей тунель – один із трьох автомобільних переїздів між Мангеттеном і Нью-Джерсі (два інших – це тунель Лінкольна та міст Джорджа Вашингтона). Перші плани щодо створення цієї споруди з’явилися ще на початку століття – у 1906 році, проте будівництво розпочалося значно пізніше, у 1920-му. На момент відкриття це був найдовший безперервний підводний тунель для автомобільного руху у світі. Він став першим у світі із механічною вентиляцією. Там працюють 84 вентилятори, які забезпечують обмін повітря кожні 90 секунд. Спроєктував тунель Кліффорд Мілберн Голланд, він був і головним інженером на будівництві. Але не дожив до його завершення – раптово помер у 1924 році. Тож тунель отримав назву на честь свого “батька”.

Конструкція складається із двох труб, одна з яких забезпечує рух на схід, інша – на захід. Вони мають дещо різну довжину – 2 608,5 м та 2 551,5 м відповідно. При цьому підводні ділянки обох труб однакові – по 1650 м. У кожній з них знаходиться дорога з двох смуг, її загальна ширина 6,1 м, а висота тунелю – 3,8 м. Заїхати туди дозволяють не всякому транспорту – обмеження є за вагою та габаритами. Глибина тунелю в найнижчій точці – 28,3 м нижче за середній рівень річки.

<br />

“Тунель був визнаний Національною історичною пам’яткою цивільного та машинобудівного будівництва у 1982 році та Національною історичною пам’яткою у 1993 році”, – зазначає англомовна Вікіпедія.

3 листопада 1943 року народився майбутній лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Докладніше.

13 листопада 1997 року відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України. Докладніше.

Церковне свято 13 листопада

13 листопада вшановують пам’ять святителя Йоана Золотоустого, архієпископа Константинопольського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вітер у цей день затих лише до вечора, то найближчими днями буде потепління.

Якщо на нічному небі сильно мерехтять зорі — погода буде вітряною та сніговою.

Що не можна робити 13 листопада

Не можна вирушати в далеку подорож.

Не можна в цей день виявляти скупість, а то зустрінете Новий рік у злиднях.