Live

ХОВА передумала будувати підземний дитсадок за 18 км від фронту на Харківщині

Суспільство 20:52   15.04.2026
Оксана Якушко
ХОВА опублікувала офіційне повідомлення щодо будівництва укриття на базі дитячого садка у Старосалтівській громаді.

В офіційному повідомленні ХОВА апелює до повідомлень у ЗМІ щодо проєкту будівництва укриття на базі дитячого садка в селищі Старий Салтів.

«Позиція Харківської обласної військової адміністрації з цього питання залишається незмінною. В умовах Війни за Незалежність України питання безпеки є безумовним пріоритетом, особливо коли йдеться про організацію освітнього процесу дітей. Водночас рішення щодо реалізації проєктів будівництва захисних споруд ухвалюються з урахуванням поточної безпекової ситуації на конкретній території, а також наявності достатньої кількості дітей відповідного віку в громаді. Враховуючи всі ці фактори, адміністрація вважає наразі недоцільною реалізацію проєкту з будівництва укриття на базі закладу дошкільної освіти в Старосалтівській громаді», – заявили у ХОВА.

Наразі триває процедура розірвання договору будівельного підряду щодо будівництва дитсадка.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, Харківський антикорупційний центр (ХАЦ) з’ясував, що 13 дошкільнят живе у селищі Старий Салтів, де збираються збудувати підземний дитсадок за 132 млн грн.

Читайте також: “Тиха втрата країни”. Терехов заявив про знелюднення й заміну українців

Популярно
ХОВА передумала будувати підземний дитсадок за 18 км від фронту на Харківщині
ХОВА передумала будувати підземний дитсадок за 18 км від фронту на Харківщині
15.04.2026, 20:52
Підлітка, що втік із дому на Харківщині, знайшли завдяки небайдужим людям
Підлітка, що втік із дому на Харківщині, знайшли завдяки небайдужим людям
15.04.2026, 20:28
“Тиха втрата країни”. Терехов заявив про знелюднення й заміну українців
“Тиха втрата країни”. Терехов заявив про знелюднення й заміну українців
15.04.2026, 16:46
Туман і заморозки. Прогноз погоди на 16 квітня у Харкові й області
Туман і заморозки. Прогноз погоди на 16 квітня у Харкові й області
15.04.2026, 19:58
Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
15.04.2026, 13:16
Засудять посадовця, що нажився на компенсації за фейкові руїни на Харківщині
Засудять посадовця, що нажився на компенсації за фейкові руїни на Харківщині
15.04.2026, 19:18

Новини за темою:

06.03.2026
Підземний дитсадок за 132 млн для 13 дітей хочуть будувати на Харківщині – ХАЦ
03.03.2026
Ще дві підземні школи будують на Харківщині – коли закінчать роботи
10.02.2026
З харківського забудовника хочуть стягнути 8 млн грн через суд: що сталося
05.02.2026
“Люди, кажуть, що на часі” – начальник ХОВА про будівництво поблизу фронту
28.12.2025
Сьогодні 28 грудня 2025: яке свято та день в історії


