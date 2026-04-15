ХОВА передумала будувати підземний дитсадок за 18 км від фронту на Харківщині
ХОВА опублікувала офіційне повідомлення щодо будівництва укриття на базі дитячого садка у Старосалтівській громаді.
В офіційному повідомленні ХОВА апелює до повідомлень у ЗМІ щодо проєкту будівництва укриття на базі дитячого садка в селищі Старий Салтів.
«Позиція Харківської обласної військової адміністрації з цього питання залишається незмінною. В умовах Війни за Незалежність України питання безпеки є безумовним пріоритетом, особливо коли йдеться про організацію освітнього процесу дітей. Водночас рішення щодо реалізації проєктів будівництва захисних споруд ухвалюються з урахуванням поточної безпекової ситуації на конкретній території, а також наявності достатньої кількості дітей відповідного віку в громаді. Враховуючи всі ці фактори, адміністрація вважає наразі недоцільною реалізацію проєкту з будівництва укриття на базі закладу дошкільної освіти в Старосалтівській громаді», – заявили у ХОВА.
Наразі триває процедура розірвання договору будівельного підряду щодо будівництва дитсадка.
Як писала раніше МГ “Об’єктив”, Харківський антикорупційний центр (ХАЦ) з’ясував, що 13 дошкільнят живе у селищі Старий Салтів, де збираються збудувати підземний дитсадок за 132 млн грн.
Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 20:52;