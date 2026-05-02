Що планують будувати та відновлювати на Харківщині, повідомив Синєгубов

Суспільство 13:02   02.05.2026
Оксана Горун
Начальник ХОВА Олег Синєгубов 2 травня поінформував про рішення, які ухвалили депутати облради на позачерговій ХХХVIII сесії.

Серед іншого – схвалили план заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку регіону.

Орієнтовний обсяг фінансування – 41,8 мільярда гривень. Ключові проєкти передбачають створення сучасного онкоцентру, облаштування 52 укриттів у закладах охорони здоров’я та освіти, розмінування територій, забезпечення закладів освіти шкільними автобусами“, – зазначив Синєгубов.

Також в області відновлюють об’єкти, що відповідають за енерго- та теплопостачання – після масованих російських атак взимку.

“Триває реалізація планів стійкості. Ще до завершення поточного опалювального періоду вже розпочали підготовку до наступного, щоб посилити спроможність області протистояти наявним викликам”, – зазначив начальник ХОВА.

02.05.2026, 13:02
Якщо вам цікава новина: «Що планують будувати та відновлювати на Харківщині, повідомив Синєгубов»

