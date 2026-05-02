Що планують будувати та відновлювати на Харківщині, повідомив Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов 2 травня поінформував про рішення, які ухвалили депутати облради на позачерговій ХХХVIII сесії.
Серед іншого – схвалили план заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку регіону.
“Орієнтовний обсяг фінансування – 41,8 мільярда гривень. Ключові проєкти передбачають створення сучасного онкоцентру, облаштування 52 укриттів у закладах охорони здоров’я та освіти, розмінування територій, забезпечення закладів освіти шкільними автобусами“, – зазначив Синєгубов.
Також в області відновлюють об’єкти, що відповідають за енерго- та теплопостачання – після масованих російських атак взимку.
“Триває реалізація планів стійкості. Ще до завершення поточного опалювального періоду вже розпочали підготовку до наступного, щоб посилити спроможність області протистояти наявним викликам”, – зазначив начальник ХОВА.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: будівництво, відновлення, новини Харкова, Олег Синегубов, сесія, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Що планують будувати та відновлювати на Харківщині, повідомив Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2026 в 13:02;