Що планують будувати та відновлювати на Харківщині, повідомив Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов 2 травня поінформував про рішення, які ухвалили депутати облради на позачерговій ХХХVIII сесії.

Серед іншого – схвалили план заходів на 2026-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку регіону.

“Орієнтовний обсяг фінансування – 41,8 мільярда гривень. Ключові проєкти передбачають створення сучасного онкоцентру, облаштування 52 укриттів у закладах охорони здоров’я та освіти, розмінування територій, забезпечення закладів освіти шкільними автобусами“, – зазначив Синєгубов.

Також в області відновлюють об’єкти, що відповідають за енерго- та теплопостачання – після масованих російських атак взимку.

“Триває реалізація планів стійкості. Ще до завершення поточного опалювального періоду вже розпочали підготовку до наступного, щоб посилити спроможність області протистояти наявним викликам”, – зазначив начальник ХОВА.