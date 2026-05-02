Удар БпЛА по багатоповерхівці в Харкові: ДСНС повідомила про постраждалих

Події 07:59   02.05.2026
Оксана Горун
Вночі російський безпілотник атакував багатоповерхівку в Шевченківському районі Харкова, поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

“Ударний БпЛА влетів у вікно квартири на 12-му поверсі житлової багатоповерхівки в Шевченківському районі міста. На щастя, дрон не здетонував, що дозволило уникнути пожежі та руйнацій. Унаслідок влучання один з мешканців квартири зазнав поранення уламками розбитого скла, інший — гострої реакцій на стрес. Пораненого госпіталізовано до лікувального закладу”, – написали рятувальники.

Начальник ХОВА уточнив дані постраждалих. За його інформацією, їх троє: гострої реакції на стрес зазнали 25-річний чоловік та 77-річна жінка. Поранений 23-річний чоловік.

приліт багатоповерхівкою у Харкові 2 травня 2026 3

Оскільки безпілотник не вибухнув, мешканців будинку евакуювали на безпечну відстань. Бойову частину дрона вилучили вибухотехніки Національної поліції.

приліт багатоповерхівкою у Харкові 2 травня 2026

Читайте також: Помста Харкову за Туапсе та клумба ціною в мільйон біля Держпрому – підсумки 1 травня

Нагадаємо, вночі Харків атакували кілька безпілотників. “Прильоти” та падіння уламків є також у Холодногірському та Салтівському районах.

приліт багатоповерхівкою у Харкові 2 травня 2026 4

Підліток поранений через наліт російських БпЛА в передмісті Харкова (фото)
Новини Харкова – головне 2 травня: нічний наліт "шахедів", є поранені
"Шахед" влетів у квартиру в Харкові: Терехов показав наслідки
Сьогодні 2 травня 2026: яке свято та день в історії
Помста Харкову за Туапсе і клумба за мільйон у Держпрома – підсумки 1 травня
Вибух у Харкові – Терехов повідомив, куди "прилетіло"
Якщо вам цікава новина: «Удар БпЛА по багатоповерхівці в Харкові: ДСНС повідомила про постраждалих», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2026 в 07:59;

