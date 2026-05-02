Удар БпЛА по багатоповерхівці в Харкові: ДСНС повідомила про постраждалих
Вночі російський безпілотник атакував багатоповерхівку в Шевченківському районі Харкова, поінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
“Ударний БпЛА влетів у вікно квартири на 12-му поверсі житлової багатоповерхівки в Шевченківському районі міста. На щастя, дрон не здетонував, що дозволило уникнути пожежі та руйнацій. Унаслідок влучання один з мешканців квартири зазнав поранення уламками розбитого скла, інший — гострої реакцій на стрес. Пораненого госпіталізовано до лікувального закладу”, – написали рятувальники.
Начальник ХОВА уточнив дані постраждалих. За його інформацією, їх троє: гострої реакції на стрес зазнали 25-річний чоловік та 77-річна жінка. Поранений 23-річний чоловік.
Оскільки безпілотник не вибухнув, мешканців будинку евакуювали на безпечну відстань. Бойову частину дрона вилучили вибухотехніки Національної поліції.
Читайте також: Помста Харкову за Туапсе та клумба ціною в мільйон біля Держпрому – підсумки 1 травня
Нагадаємо, вночі Харків атакували кілька безпілотників. “Прильоти” та падіння уламків є також у Холодногірському та Салтівському районах.
Новини за темою:
- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2026 в 07:59;