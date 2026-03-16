Два «прильоти» БпЛА було за ніч у Харкові
Удари в Харкові зафіксували близько 03:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що під ударом – Київський район.
За попередньою інформацією Ситуаційного центру, росіяни випустили по місту БпЛА типу «Шахед».
Незабаром стало відомо про повторний удар по тому ж Київському району. Даних про руйнування та постраждалих немає.
Зазначимо, тривога в Харкові лунала за ніч чотири рази. В основному – через безпілотники, що запускали росіяни. Станом на 07:11 загроза ударів для міста зберігається. До цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що на обласний центр летять БпЛА з півночі.
Популярно
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Два «прильоти» БпЛА було за ніч у Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2026 в 07:11;