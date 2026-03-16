Два «прильоти» БпЛА було за ніч у Харкові

Події 07:11   16.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Удари в Харкові зафіксували близько 03:00. Мер Ігор Терехов повідомив, що під ударом – Київський район. 

За попередньою інформацією Ситуаційного центру, росіяни випустили по місту БпЛА типу «Шахед». 

Незабаром стало відомо про повторний удар по тому ж Київському району. Даних про руйнування та постраждалих немає.

Зазначимо, тривога в Харкові лунала за ніч чотири рази. В основному  – через безпілотники, що запускали росіяни. Станом на 07:11 загроза ударів для міста зберігається. До цього Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що на обласний центр летять БпЛА з півночі.

Читайте також: Дві жінки загинули – росіяни знову атакували Харківщину 15 березня

