Удар по Харкову, смертельна поїздка на тюбінгу – головні новини 18 січня

МГ «Об’єктив» нагадує головні новини 18 січня.

Близько 01:00 у Харкові зафіксували «приліт». Міський голова Ігор Терехов уточнив: били «Шахедом», удар прийшовся по приватному будинку. Внаслідок атаки загинула дівчина. Їй було 20 років, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Також відомо про постраждалу 41-річну жінку. Вона отримала гостру реакцію на стрес. Незабаром в облуправлінні ДСНС розповіли: в результаті атаки спалахнув будинок і дах альтанки на площі 150 квадратних метрів. Відомо про одну загиблу та трьох постраждалих. За даними пресслужби мерії, відомо про, як мінімум, вісім пошкоджених будинків. Усі вибиті вікна внаслідок удару вже зачинили.

У ГУ Нацполіції на Харківщині розповіли: близько 14:00 отримали повідомлення про те, що у Немишлянському районі знайшли жінку без ознак життя. Правоохоронці встановлюють особу загиблої та обставини події. Жінка отримала тяжкі травми та померла до приїзду медиків. Наразі слідчі готуються внести відомості до ЄРДР. У соцмережах тим часом писали, що у районі Немишлі знайшли труп жінки. Очевидці розповіли, що загибла буцімто каталася на тюбінгу і злетіла з нього.

Спікер Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов нагадав, що президент РФ Володимир Путін похвалився: у районі Куп’янська-Вузлового оточені 15 українських батальйонів. Проте спікер пояснив: зробити це неможливо апріорі. Куп’янськ-Вузловий – це чотири квадратні кілометри і “15 батальйонів там помістяться лише, якщо ставити людину на голову людини і так разів шість. Знов-таки, фантазії”, – сказав Трегубов.

