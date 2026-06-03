Третій день поспіль Лозівщина переживає масовані удари – куди ціляться
Мер Лозової Сергій Зеленський констатував: Лозівщина вже третю добу поспіль перебуває під масованим обстрілом РФ.
За його словами, найбільше страждають об’єкти соцсфери.
“Зокрема лікарня та спортивний комплекс. Суттєвих ушкоджень зазнала критична інфраструктура. На жаль, є постраждалі. Наразі загрози їхньому життю немає“, – зазначив Зеленський.
Відео: Сергій Зеленський/ТГ
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що троє людей постраждали через атаку на Лозову. У Харківській обласній прокуратурі встановили: атака на Лозову розпочалася 2 червня о 19.17. По місту вдарили три безпілотники типу «Герань-2». Через «прильоти» пошкоджено футбольне поле, роздягальні та службову будівлю спортивного комплексу. Внаслідок атаки постраждали троє людей – це чоловіки 47, 49 та 50 років. Усі вони отримали акубаротравми.
Читайте також: Ранок у Харкові знову розпочався з вибухів – куди «прилетіло» (доповнюється)
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Третій день поспіль Лозівщина переживає масовані удари – куди ціляться», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 11:12;