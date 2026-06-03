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Третій день поспіль Лозівщина переживає масовані удари – куди ціляться

Події 11:12   03.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Третій день поспіль Лозівщина переживає масовані удари – куди ціляться Фото: pixabay.com

Мер Лозової Сергій Зеленський констатував: Лозівщина вже третю добу поспіль перебуває під масованим обстрілом РФ.

За його словами, найбільше страждають об’єкти соцсфери.

“Зокрема лікарня та спортивний комплекс. Суттєвих ушкоджень зазнала критична інфраструктура. На жаль, є постраждалі. Наразі загрози їхньому життю немає“, – зазначив Зеленський.

Відео: Сергій Зеленський/ТГ

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що троє людей постраждали через атаку на Лозову. У Харківській обласній прокуратурі встановили: атака на Лозову розпочалася 2 червня о 19.17. По місту вдарили три безпілотники типу «Герань-2». Через «прильоти» пошкоджено футбольне поле, роздягальні та службову будівлю спортивного комплексу. Внаслідок атаки постраждали троє людей – це чоловіки 47, 49 та 50 років. Усі вони отримали акубаротравми.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 11:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Лозової Сергій Зеленський констатував: Лозівщина вже третю добу поспіль перебуває під масованим обстрілом РФ.".