Третій день поспіль Лозівщина переживає масовані удари – куди ціляться

Мер Лозової Сергій Зеленський констатував: Лозівщина вже третю добу поспіль перебуває під масованим обстрілом РФ.

За його словами, найбільше страждають об’єкти соцсфери.

“Зокрема лікарня та спортивний комплекс. Суттєвих ушкоджень зазнала критична інфраструктура. На жаль, є постраждалі. Наразі загрози їхньому життю немає“, – зазначив Зеленський.

Відео: Сергій Зеленський/ТГ

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що троє людей постраждали через атаку на Лозову. У Харківській обласній прокуратурі встановили: атака на Лозову розпочалася 2 червня о 19.17. По місту вдарили три безпілотники типу «Герань-2». Через «прильоти» пошкоджено футбольне поле, роздягальні та службову будівлю спортивного комплексу. Внаслідок атаки постраждали троє людей – це чоловіки 47, 49 та 50 років. Усі вони отримали акубаротравми.