Троє людей постраждали через атаку на Лозову (фото)
У Харківській обласній прокуратурі встановили: атака на Лозову розпочалася 2 червня о 19:17.
Правоохоронці пишуть: напередодні по Лозовій вдарили три безпілотники типу “Герань-2”.
Через “прильоти” пошкоджені футбольне поле, роздягальні та службова будівля спортивного комплексу. Внаслідок атаки постраждали троє людей – це чоловіки 47, 49 та 50 років. Усі вони отримали акубаротравми.
“За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.
Читайте також: Ранок у Харкові знову розпочався з вибухів – куди «прилетів» (доповнюється)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: Лозова, обстріли, пострадалі, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Троє людей постраждали через атаку на Лозову (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 09:37;