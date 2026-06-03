Live

Троє людей постраждали через атаку на Лозову (фото)

Події 09:37   03.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Троє людей постраждали через атаку на Лозову (фото)

У Харківській обласній прокуратурі встановили: атака на Лозову розпочалася 2 червня о 19:17. 

Правоохоронці пишуть: напередодні по Лозовій вдарили три безпілотники типу “Герань-2”.

Через “прильоти” пошкоджені футбольне поле, роздягальні та службова будівля спортивного комплексу. Внаслідок атаки постраждали троє людей – це чоловіки 47, 49 та 50 років. Усі вони отримали акубаротравми.

Обстріл Лозової 2 червня

“За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.

Читайте також: Ранок у Харкові знову розпочався з вибухів – куди «прилетів» (доповнюється)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
3 червня по Харкову били і реактивні «шахеди»: Терехов про наслідки ударів
3 червня по Харкову били і реактивні «шахеди»: Терехов про наслідки ударів
03.06.2026, 14:49
Вибухи продовжують лунати в Харкові: удари БпЛА, загинула жінка (фото)
Вибухи продовжують лунати в Харкові: удари БпЛА, загинула жінка (фото)
03.06.2026, 12:54
За 600 грн продавав локації СОУ: студента на Харківщині підозрюють у держзраді
За 600 грн продавав локації СОУ: студента на Харківщині підозрюють у держзраді
03.06.2026, 13:47
Менше заступників, новий департамент: як може змінитись міська влада – Терехов
Менше заступників, новий департамент: як може змінитись міська влада – Терехов
03.06.2026, 13:25
РФ вдарила по фермі на Харківщині: дві людини загинули, є постраждалі
РФ вдарила по фермі на Харківщині: дві людини загинули, є постраждалі
03.06.2026, 14:58
Могли допомагати ухилятися від призову: підозрюють співробітників ТЦК
Могли допомагати ухилятися від призову: підозрюють співробітників ТЦК
03.06.2026, 11:50

Новини за темою:

03.06.2026
Троє людей постраждали через атаку на Лозову (фото)
31.05.2026
Зеленський: критичну інфраструктуру та медзаклад атакувала РФ на Лозівщині
09.05.2026
Будівництво двох підземних шкіл на Харківщині зупинилось: причина
04.05.2026
Напередодні ввечері БпЛА РФ атакував багатоповерхівку в Лозовій: є постраждала
20.04.2026
Вартість проїзду у громадському транспорті підвищують у місті на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Троє людей постраждали через атаку на Лозову (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Червня 2026 в 09:37;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській обласній прокуратурі встановили: атака на Лозову розпочалася 2 червня о 19:17. ".