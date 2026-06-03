Троє людей постраждали через атаку на Лозову (фото)

У Харківській обласній прокуратурі встановили: атака на Лозову розпочалася 2 червня о 19:17.

Правоохоронці пишуть: напередодні по Лозовій вдарили три безпілотники типу “Герань-2”.

Через “прильоти” пошкоджені футбольне поле, роздягальні та службова будівля спортивного комплексу. Внаслідок атаки постраждали троє людей – це чоловіки 47, 49 та 50 років. Усі вони отримали акубаротравми.

“За процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України)”, – додали у прокуратурі.