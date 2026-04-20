Вартість проїзду у громадському транспорті підвищують у місті на Харківщині

У Лозовій та передмісті з 1 травня зросте вартість проїзду у громадському транспорті. Про намір підвищити тарифи заявили перевізники, і це питання 20 квітня розглянули на нараді в міськраді.

Своє рішення перевізники обґрунтували подорожчанням палива, мастильних матеріалів та запчастин, а також зростанням зарплати, передає LozovaNews.

За розрахунками перевізників, обґрунтована вартість проїзду по місту Лозова має становити 20 гривень, до селища Лиманівка – 25 гривень. Водночас для пенсіонерів за віком та осіб з інвалідністю 3-ї групи передбачений пільговий тариф у розмірі 15 гривень, а для дітей віком від 7 до 14 років – 10 гривень.

Безкоштовні рейси для пільгових категорій зберігаються. На їхню компенсацію Лозівська громада запланувала цьогоріч майже 5,7 мільйона гривень з місцевого бюджету.

Окрім обговорення тарифів, перший заступник мера Лозової Олександр Жидков ініціював додатковий вечірній рейс для пасажирів, які прибувають з Харкова останньою електричкою. Про це просили мешканці. Перевізники погодилися з 1 травня ввести додатковий маршрут о 21:10 у тестовому режимі. Протягом двох тижнів вони моніторитимуть кількість пасажирів, після чого приймуть остаточне рішення.

Востаннє вартість проїзду у Лозовій переглядали у 2024 році.