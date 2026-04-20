Live

Вартість проїзду у громадському транспорті підвищують у місті на Харківщині

Економіка 19:16   20.04.2026
Олена Нагорна
У Лозовій та передмісті з 1 травня зросте вартість проїзду у громадському транспорті. Про намір підвищити тарифи заявили перевізники, і це питання 20 квітня розглянули на нараді в міськраді.

Своє рішення перевізники обґрунтували подорожчанням палива, мастильних матеріалів та запчастин, а також зростанням зарплати, передає LozovaNews.

За розрахунками перевізників, обґрунтована вартість проїзду по місту Лозова має становити 20 гривень, до селища Лиманівка – 25 гривень. Водночас для пенсіонерів за віком та осіб з інвалідністю 3-ї групи передбачений пільговий тариф у розмірі 15 гривень, а для дітей віком від 7 до 14 років – 10 гривень.

Безкоштовні рейси для пільгових категорій зберігаються. На їхню компенсацію Лозівська громада запланувала цьогоріч майже 5,7 мільйона гривень з місцевого бюджету.

Окрім обговорення тарифів, перший заступник мера Лозової Олександр Жидков ініціював додатковий вечірній рейс для пасажирів, які прибувають з Харкова останньою електричкою. Про це просили мешканці. Перевізники погодилися з 1 травня ввести додатковий маршрут о 21:10 у тестовому режимі. Протягом двох тижнів вони моніторитимуть кількість пасажирів, після чого приймуть остаточне рішення.

Востаннє вартість проїзду у Лозовій переглядали у 2024 році.

Читайте також: «Проїзд був неможливий»: як на окружній Харкова латають ями по коліно (відео)

Популярно
Вартість проїзду у громадському транспорті підвищують у місті на Харківщині
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вартість проїзду у громадському транспорті підвищують у місті на Харківщині», то перегляньте більше у розділі Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2026 в 19:16;

