Вартість проїзду у громадському транспорті підвищують у місті на Харківщині
У Лозовій та передмісті з 1 травня зросте вартість проїзду у громадському транспорті. Про намір підвищити тарифи заявили перевізники, і це питання 20 квітня розглянули на нараді в міськраді.
Своє рішення перевізники обґрунтували подорожчанням палива, мастильних матеріалів та запчастин, а також зростанням зарплати, передає LozovaNews.
За розрахунками перевізників, обґрунтована вартість проїзду по місту Лозова має становити 20 гривень, до селища Лиманівка – 25 гривень. Водночас для пенсіонерів за віком та осіб з інвалідністю 3-ї групи передбачений пільговий тариф у розмірі 15 гривень, а для дітей віком від 7 до 14 років – 10 гривень.
Безкоштовні рейси для пільгових категорій зберігаються. На їхню компенсацію Лозівська громада запланувала цьогоріч майже 5,7 мільйона гривень з місцевого бюджету.
Окрім обговорення тарифів, перший заступник мера Лозової Олександр Жидков ініціював додатковий вечірній рейс для пасажирів, які прибувають з Харкова останньою електричкою. Про це просили мешканці. Перевізники погодилися з 1 травня ввести додатковий маршрут о 21:10 у тестовому режимі. Протягом двох тижнів вони моніторитимуть кількість пасажирів, після чого приймуть остаточне рішення.
Востаннє вартість проїзду у Лозовій переглядали у 2024 році.
Читайте також: «Проїзд був неможливий»: як на окружній Харкова латають ями по коліно (відео)
- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2026 в 19:16;