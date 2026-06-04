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Обстрілів стало більше, дві ракети «Бандероль» вдарили по Харківщині за добу

Події 14:47   04.06.2026
Вікторія Яковенко
Обстрілів стало більше, дві ракети «Бандероль» вдарили по Харківщині за добу Фото: Нацполіції України

Інтенсивність ворожих ударів по Харківщині у порівнянні з 2025-м роком зросла на 72,8%, зокрема по обласному центру – на 62%. Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільне. Студія».

«Ворог дещо інтенсивно почав обстрілювати місто. З початку тижня ми зафіксували 47 ударів комбінованим озброєнням. Ворог застосовує для ударів по Харкову як балістичні ракети «Іскандер-М», так і БпЛА «Герань-2» та «Герань-3». Також ворог застосовує БпЛА «Молния». За останній тиждень, найбільше постраждали Основ’янський, Холодногірський, Слобідський та Київський райони», – зазначив Токар.

Він розповів, які цілі обирають окупанти. Зокрема, б’ють по критичній інфраструктурі та транспортним вузлам.

«Протягом останнього часу Харків потерпає внаслідок ударів саме по залізничних станціях. Ми вже зафіксували знищення і часткове пошкодження семи тепловозів. Також ворог б’є і по житловій забудові. Також вражає об’єкти комунальних підприємств, мережі. Також бачимо, що підприємства цивільного призначення стають об’єктами для ураження ворога», – фіксують у поліції.

Загалом за останній тиждень у регіоні зафіксували 169 обстрілів.

«Вчора впродовж доби ворог двічі застосував свою новітню ракету С-8000, так звану «Бандероль». Вона є досить новітнім засобом ураження. Ми її фіксуємо по Харківській області не вперше. Але це фактично поодинокі застосування взагалі по Україні», – сказав Токар.

Раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що «Бандероль» запускають з безпілотника «Оріон». Вона маневрова та нібито успішно обходить системи РЕБ. Несе бойову частину вагою до 150 кг.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Червня 2026 в 14:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інтенсивність ворожих ударів по Харківщині у порівнянні з 2025-м роком зросла на 72,8%, зокрема по обласному центру – на 62%.".