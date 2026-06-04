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Обстрелов стало больше, две ракеты «Бандероль» ударили по Харьковщине за сутки

Происшествия 14:47   04.06.2026
Виктория Яковенко
Обстрелов стало больше, две ракеты «Бандероль» ударили по Харьковщине за сутки Фото: Нацполиция Украины

Интенсивность вражеских ударов по Харьковщине по сравнению с 2025 годом выросла на 72,8%, в частности по областному центру – на 62%. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире «Суспільне. Студія».

«Враг несколько интенсивно начал обстреливать город. В начале недели мы зафиксировали 47 ударов комбинированным вооружением. Враг применяет для ударов по Харькову как баллистические ракеты «Искандер-М», так и БпЛА «Герань-2» и «Герань-3». Также враг применяет БпЛА «Молния». За последнюю неделю больше всего пострадали Основянский, Холодногорский, Слободской и Киевский районы», — отметил Токарь.

Он рассказал, какие цели выбирают оккупанты. В частности, бьют по критической инфраструктуре и транспортных узлах.

«В последнее время Харьков страдает из-за ударов именно по железнодорожным станциям. Мы уже зафиксировали уничтожение и частичное повреждение семи тепловозов. Также враг бьет и по жилой застройке. Также под атакой — объекты коммунальных предприятий, сети. Также видим, что предприятия гражданского назначения становятся объектами поражения врага», — фиксируют в полиции.

Всего за последнюю неделю в регионе было зафиксировано 169 обстрелов.

«Вчера в течение суток враг дважды применил свою новейшую ракету С-8000, так называемую «Бандероль». Она достаточно новейшеен средство поражения. Мы ее фиксируем по Харьковской области не в первый раз. Но это фактически единичные применения вообще по Украине», – сказал Токарь.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что «Бандероль» запускают из беспилотника «Орион». Она маневрова и успешно обходит системы РЭБ. Несет боевую часть весом до 150 кг.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 июня 2026 в 14:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Интенсивность вражеских ударов по Харьковщине по сравнению с 2025 годом выросла на 72,8%, в частности по областному центру – на 62%.".