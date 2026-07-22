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Обратилась дочь: с Купянщины эвакуировали женщину, раненую из-за удара FPV

Общество 16:06   22.07.2026
Виктория Яковенко
Обратилась дочь: с Купянщины эвакуировали женщину, раненую из-за удара FPV Фото: ГУНП в Харьковской области

21 июля правоохранители вывезли 59-летнюю раненую жительницу села Манцовка.

Накануне женщина попала под вражеский удар FPV-дрона и получила ранения нижних конечностей, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Сообщение о необходимости помощи поступило на спецлинию 102 от ее дочери. Полицейские оперативно прибыли в село, эвакуировали пострадавшую с опасной территории и доставили ее в поселок Великий Бурлук, где передали представителям рабочей группы «Белые Ангелы» для дальнейшей транспортировки и предоставления необходимой помощи», — рассказали правоохранители.

Напомним, полицейские вывезли из опасной территории Дергачевской громады четырех жителей: двух женщин, 16-летнюю девушку и годовалого мальчика. Во время движения эвакуационного автомобиля его попытался атаковать FPV-дрон.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2026 в 16:06;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 июля правоохранители вывезли 59-летнюю раненую жительницу села Манцовка.".