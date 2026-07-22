Обратилась дочь: с Купянщины эвакуировали женщину, раненую из-за удара FPV

21 июля правоохранители вывезли 59-летнюю раненую жительницу села Манцовка.

Накануне женщина попала под вражеский удар FPV-дрона и получила ранения нижних конечностей, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«Сообщение о необходимости помощи поступило на спецлинию 102 от ее дочери. Полицейские оперативно прибыли в село, эвакуировали пострадавшую с опасной территории и доставили ее в поселок Великий Бурлук, где передали представителям рабочей группы «Белые Ангелы» для дальнейшей транспортировки и предоставления необходимой помощи», — рассказали правоохранители.

Напомним, полицейские вывезли из опасной территории Дергачевской громады четырех жителей: двух женщин, 16-летнюю девушку и годовалого мальчика. Во время движения эвакуационного автомобиля его попытался атаковать FPV-дрон.