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На Харьковщине на одного новорожденного приходится шесть умерших: аналитика

Общество 13:51   22.07.2026
Виктория Яковенко
На Харьковщине на одного новорожденного приходится шесть умерших: аналитика

Смертность значительно превышает рождаемость на Харьковщине. В первом полугодии в регионе родилось 3126 детей, тогда как умерло за этот же период 18811 человек.

Область входит в пятерку регионов с наихудшей демографической ситуацией в Украине, сообщает «Опендатабот» со ссылкой на данные Минюста.

«Худшая ситуация в прифронтовых регионах: Донецкой области (1 новорожденный на 19 умерших), Херсонщине — 1 до 14, Сумской, Черниговской и Харьковской — 1 до 6», — отметили аналитики.

Всего 73292 ребенка родились в Украине в первом полугодии, тогда как умерли 259853 человека. Аналитики говорят: это первый официальный рост умерших за последние 5 лет.

«По сравнению с первым полугодием 2025 года, новорожденных уменьшилось на 16%. Если сравнивать с соответствующим периодом накануне полномасштабной войны, ситуация еще хуже: сокращение в два раза. Сейчас в среднем ежемесячно в Украине рождается около 12 тысяч малышей. К сравнению, еще 10 лет назад в мир приводили около 32 тысячи детей», — говорится в сообщении.

количество умерших на Харьковщине
Фото: «Опендатабот»

По количеству новорожденных лидирует Киев – там появился на свет каждый девятый малыш (8352). Несмотря на сокращение, Львовщина занимает второе место — 6617 детей. Мальчиков рождается немного больше: 51% против 49% девочек.

количество новорожденных на Харьковщине
Фото: «Опендатабот»

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 22 июля 2026 в 13:51;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Смертность значительно превышает рождаемость на Харьковщине. В первом полугодии в регионе родилось 3126 детей, тогда как умерло за этот же период 18811 человек.".