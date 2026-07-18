Сегодня 18 июля 2026: какой праздник и день в истории

18 июля в 64 году начался «Большой пожар» в Риме. В 1878-м швед Норденшельд отправился по северному пути из Атлантического океана в Тихий. В 1917-м в Киеве состоялось вооруженное выступление полуботковцев. В 1918-м родился Нельсон Мандела. В 1925-м впервые опубликовали «Mein Kampf» Гитлера. В 1947-м Великобритания дала независимость Индии и Пакистану. В 1985-м вышла игра «Тетрис». В 1995-м в Киеве произошли события, вошедшие в историю как «черный» или «кровавый» вторник. В 2013-м американский город Детройт подал заявление о банкротстве.

Праздники и памятные даты 18 июля

18 июля в мире – День идеальной семьи и Международный день Нельсона Манделы.

Также сегодня: День рождения «Тетриса», Всемирный день слушания.

18 июля в истории

18 июля 64 года начался «Большой пожар» в Риме. Подробнее.

18 июля 1878 года шведский полярный исследователь Адольф Эрик Норденшельд отправился по северному пути из Атлантического океана в Тихий. Подробнее.

18 июля 1917 года в Киеве состоялось так называемое выступление полуботковцев. Воины Второго украинского казацкого полка имени гетмана Павла Полуботка с оружием в руках требовали провозглашения независимости Украины. Подробнее.

18 июля 1918 года родился Нельсон Мандела – всемирно известный борец против апартеида в ЮАР, который провел за решеткой 28 лет, а после ликвидации апартеида стал президентом ЮАР. Подробнее.

18 июля 1925 года опубликовали первый том программного труда Адольфа Гитлера «Mein Kampf». Подробнее.

18 июля 1947 года британский парламент принял, а король Георг VI подписал Акт о независимости Британской Индии. Подробнее.

18 июля 1985 года считают Днем рождения «Тетриса», ведь в этот день вышла игровая платформа «Brick Game», которую в народе так просто и называли «Тетрис». Консоль исходно содержала несколько вариантов этой игры. Подробнее.

18 июля 1995 года в Киеве состоялись похороны патриарха Киевского и всея Руси-Украины (УПЦ (КП) Владимира). Они привели к избиению верующих силовиками и вошли в историю как «черный» или «кровавый» вторник. Подробнее.

18 июля 2013 года американский город Детройт подал заявление о банкротстве. Подробнее.

Церковный праздник 18 июля

18 июля чтят память мученика Емилиана Доростольского. Подробнее.

Народные приметы

Если тучи желтые, то пойдут дожди.

Если 18 июля день прохладный, то и на сенокосы в августе будет прохладно.

Если в лесу сильно пахнет грибами, погода будет нежаркой и влажной.

Что нельзя делать 18 июля

Нельзя устраивать шумные вечеринки и многолюдные застолья.

Нельзя пить спиртное в бане.