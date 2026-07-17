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Свет отключат 21 июля в одном из районов Харькова: адреса

Общество 15:19   17.07.2026
Виктория Яковенко
Свет отключат 21 июля в одном из районов Харькова: адреса Изображение создано ИИ

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что во вторник, 21 июля, с 08:00 до 18:00 частично будет обесточен Новобаварский район города.

Причина – необходимость проведения неотложных ремонтных работ, объяснили энергетики.

Без света останутся жители таких улиц:

свет отключат в Харькове 21 июля

свет отключат в Харькове 21 июля

свет отключат в Харькове 21 июля

Напомним, в воскресенье, 12 июля, в Харькове частично пропадал свет в результате обстрела РФ. По данным АО «Харьковоблэнерго», без электроснабжения было более 270 бытовых абонентов и около 40 юридических лиц. К обеду энергетики все повреждения устранили, свет людям вернули.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 15:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что во вторник, 21 июля, с 08:00 до 18:00 частично будет обесточен Новобаварский район города.".