Свет отключат 21 июля в одном из районов Харькова: адреса

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что во вторник, 21 июля, с 08:00 до 18:00 частично будет обесточен Новобаварский район города.

Причина – необходимость проведения неотложных ремонтных работ, объяснили энергетики.

Без света останутся жители таких улиц:

Напомним, в воскресенье, 12 июля, в Харькове частично пропадал свет в результате обстрела РФ. По данным АО «Харьковоблэнерго», без электроснабжения было более 270 бытовых абонентов и около 40 юридических лиц. К обеду энергетики все повреждения устранили, свет людям вернули.