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Около 300 абонентов были без света из-за ударов РФ по Харькову

Общество 11:00   12.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Около 300 абонентов были без света из-за ударов РФ по Харькову Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В АО «Харьковоблэнерго» рассказали, что специалисты уже вернули электроснабжение всем абонентам, которые остались без света в результате российского обстрела.

Все повреждения энергетики уже устранили, добавили в облэнерго.

Света не было в Харькове 12 июля
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

«Все обесточенные в результате вражеской атаки потребители – более 270 бытовых абонентов и около 40 юридических лиц, снова со светом», – сообщил начальник Северного РЭС Александр Баринов.

Света не было в Харькове 12 июля
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Напомним, ночью 12 июля россияне атаковали Харьков БпЛА. Под ударами оказались три района – Шевченковский, Киевский и Салтовский.  Первые удары по городу зафиксировали около 03:10. Мэр Игорь Терехов проинформировал: «прилетело» по Шевченковскому и Киевскому районам. В последнем после атаки начался пожар. В результате удара дронами по городу в Шевченковском районе пострадали более 20 жилых домов, в Киевском — горел гаражный кооператив. Людей, обратившихся за медпомощью – трое. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: досталось еще и Салтовскому району. А среди пострадавших – 16-летняя девушка.

Позже Харьковская облпрокуратура сообщила, что коло 03:15 россияне выпустили БпЛА типа «Герань-2» по городу. В результате «прилетов» в Шевченковском районе пострадали трое людей. 64-летний мужчина госпитализирован с осколочными ранениями, травмы получили также 62-летняя женщина и 16-летняя девушка.

Читайте также: Харьков без света: в мэрии рассказали, что произошло и, когда его вернут

Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 12 июля 2026 в 11:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» рассказали, что специалисты уже вернули электроснабжение всем абонентам, которые остались без света в результате российского обстрела.".