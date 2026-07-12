Около 300 абонентов были без света из-за ударов РФ по Харькову

В АО «Харьковоблэнерго» рассказали, что специалисты уже вернули электроснабжение всем абонентам, которые остались без света в результате российского обстрела.

Все повреждения энергетики уже устранили, добавили в облэнерго.

«Все обесточенные в результате вражеской атаки потребители – более 270 бытовых абонентов и около 40 юридических лиц, снова со светом», – сообщил начальник Северного РЭС Александр Баринов.

Напомним, ночью 12 июля россияне атаковали Харьков БпЛА. Под ударами оказались три района – Шевченковский, Киевский и Салтовский. Первые удары по городу зафиксировали около 03:10. Мэр Игорь Терехов проинформировал: «прилетело» по Шевченковскому и Киевскому районам. В последнем после атаки начался пожар. В результате удара дронами по городу в Шевченковском районе пострадали более 20 жилых домов, в Киевском — горел гаражный кооператив. Людей, обратившихся за медпомощью – трое. Позже начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: досталось еще и Салтовскому району. А среди пострадавших – 16-летняя девушка.

Позже Харьковская облпрокуратура сообщила, что коло 03:15 россияне выпустили БпЛА типа «Герань-2» по городу. В результате «прилетов» в Шевченковском районе пострадали трое людей. 64-летний мужчина госпитализирован с осколочными ранениями, травмы получили также 62-летняя женщина и 16-летняя девушка.