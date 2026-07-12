Близько 300 абонентів були без світла через удари РФ по Харкову

У АТ “Харківобленерго” розповіли, що фахівці вже повернули електропостачання всім абонентам, які залишилися без світла внаслідок російського обстрілу.

Усі пошкодження енергетики вже усунули, додали в обленерго.

«Всі знеструмлені внаслідок ворожої атаки споживачі – понад 270 побутових абонентів та близько 40 юридичних осіб, знову зі світлом», – повідомив начальник Північного РЕМ Олександр Барінов.

Нагадаємо, вночі 12 липня росіяни атакували Харків БпЛА. Під ударами опинилися три райони – Шевченківський, Київський та Салтівський. Перші удари по місту зафіксували близько 03:10. Мер Ігор Терехов поінформував: «прилетіло» по Шевченківському та Київському районах. В останньому після атаки почалася пожежа. Внаслідок удару дронами по місту у Шевченківському районі пошкоджені понад 20 житлових будинків, у Київському — горів гаражний кооператив. Людей, які звернулися за медичною допомогою – троє. Пізніше начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив: дісталося ще Салтівському району. А серед постраждалих – 16-річна дівчина.

Пізніше Харківська облпрокуратура повідомила, що близько 03:15 росіяни випустили БпЛА типу «Герань-2» по місту. Внаслідок «прильотів» у Шевченківському районі постраждали троє людей. 64-річного чоловіка госпіталізували з осколковими пораненнями, травми отримали також 62-річна жінка та 16-річна дівчина.