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Гучна ніч у Бєлгороді: перебої зі світлом та водою, пожежі (фото, відео)

Події 07:19   04.07.2026
Вікторія Яковенко
Гучна ніч у Бєлгороді: перебої зі світлом та водою, пожежі (фото, відео)

У Бєлгороді вночі зникло світло. Після 23:30 у місцевих телеграм-каналах почали писати, що «над містом гучно».

У бєлгородських пабліках опублікували відео пожежі, яка, за їхніми твердженнями, сталася на ТЕЦ «Луч».

громкая ночь в Белгороде

громкая ночь в Белгороде

Потім повідомлялось, що під обстріл також потрапила Бєлгородська ТЕЦ – там також бачили полум’я та дим.

громкая ночь в Белгороде

Вже о 00:00 телеграм-канали писали, що «Бєлгород майже повністю знеструмлений — під ударами були всі основні підстанції в місті».

В. о. губернатора Бєлгородської області Олександр Шуваєв повідомив, що в місті пошкоджені об’єкти інфраструктури, внаслідок чого зафіксовано перебої з подачею електроенергії та водопостачання. Постраждалих не було.

Як повідомляла раніше МГ “Об’єктив”, Бєлгородська область отримала нового керівника – ним став генерал Олександр Шуваєв, нформувала Служба зовнішньої розвідки України, алкоголік і військовий злочинець.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2026 в 07:19;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Бєлгороді вночі зникло світло. Після 23:30 у місцевих телеграм-каналах почали писати, що «над містом гучно».".