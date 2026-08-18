Стало відомо, коли відкриють святкові локації у центрі Харкова (фото)

Сад Шевченка продовжують прикрашати до Дня міста та Незалежності. Завершити усі роботи планують до 21 серпня.

«Озеленювачі, техніки, дизайнери та слюсарі разом перетворюють паркові алеї на яскраві святкові локації. Фахівці працюють над монтажем та художнім оздобленням декоративних елементів, поєднують металеві конструкції, світлові рішення та яскраві флористичні композиції. Спільна праця майстрів різних профілів дозволяє створити цілісні, продумані до деталей куточки для відпочинку та фотографій», – зазначили у пресслужбі Центрального парку.

Завершити оформлення алей та повністю відкрити оновлені святкові локації для харків’ян планують вже до цієї п’ятниці.

Нагадаємо, одну з інсталяцій до Дня міста та Незалежності працівники СКП «Харківзеленбуд» встановлюють у парку ім. Квітки-Основ’яненка у Новобаварському районі.