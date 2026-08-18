Live

Стало відомо, коли відкриють святкові локації у центрі Харкова (фото)

Суспільство 16:17   18.08.2026
Вікторія Яковенко
Стало відомо, коли відкриють святкові локації у центрі Харкова (фото) Фото: Центральний парк

Сад Шевченка продовжують прикрашати до Дня міста та Незалежності. Завершити усі роботи планують до 21 серпня.

«Озеленювачі, техніки, дизайнери та слюсарі разом перетворюють паркові алеї на яскраві святкові локації. Фахівці працюють над монтажем та художнім оздобленням декоративних елементів, поєднують металеві конструкції, світлові рішення та яскраві флористичні композиції. Спільна праця майстрів різних профілів дозволяє створити цілісні, продумані до деталей куточки для відпочинку та фотографій», – зазначили у пресслужбі Центрального парку.

Завершити оформлення алей та повністю відкрити оновлені святкові локації для харків’ян планують вже до цієї п’ятниці.

Харьков украшают ко Дню города
Фото: Центральний парк 
Харьков украшают ко Дню города
Фото: Центральний парк 
Харьков украшают ко Дню города
Фото: Центральний парк 
Харьков украшают ко Дню города
Фото: Центральний парк 

Нагадаємо, одну з інсталяцій до Дня міста та Незалежності працівники СКП «Харківзеленбуд» встановлюють у парку ім. Квітки-Основ’яненка у Новобаварському районі.

Читайте також: Терехов скликає сесію в Харкові: які питання розглянуть депутати

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Військові, бізнесмен і директор ХНАТОБу: хто у списку нових почесних харків’ян
Військові, бізнесмен і директор ХНАТОБу: хто у списку нових почесних харків’ян
18.08.2026, 19:17
На півночі Харківщини розширили зону евакуації: дітей вивезуть примусово
На півночі Харківщини розширили зону евакуації: дітей вивезуть примусово
18.08.2026, 17:54
Стало відомо, коли відкриють святкові локації у центрі Харкова (фото)
Стало відомо, коли відкриють святкові локації у центрі Харкова (фото)
18.08.2026, 16:17
Біля будинків на Салтівці підірвали димові шашки: поліція шукає, хто це зробив
Біля будинків на Салтівці підірвали димові шашки: поліція шукає, хто це зробив
18.08.2026, 16:44
Як і прогнозували: ексмер Куп’янська Беседін став заступником Синєгубова
Як і прогнозували: ексмер Куп’янська Беседін став заступником Синєгубова
18.08.2026, 17:27
Новини Харкова — головне 18 серпня: смертельний удар по Печенігах, псевдозбори
Новини Харкова — головне 18 серпня: смертельний удар по Печенігах, псевдозбори
18.08.2026, 18:02

Новини за темою:

18.08.2026
Військові, бізнесмен і директор ХНАТОБу: хто у списку нових почесних харків’ян
18.08.2026
Маршрутка з людьми та вантажівка зіткнулися під Харковом: п’ятеро постраждалих
18.08.2026
На півночі Харківщини розширили зону евакуації: дітей вивезуть примусово
18.08.2026
Як і прогнозували: ексмер Куп’янська Беседін став заступником Синєгубова
18.08.2026
Біля будинків на Салтівці підірвали димові шашки: поліція шукає, хто це зробив


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Стало відомо, коли відкриють святкові локації у центрі Харкова (фото)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2026 в 16:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сад Шевченка продовжують прикрашати до Дня міста та Незалежності. Завершити усі роботи планують до 21 серпня.".