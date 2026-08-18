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Стало известно, когда откроют праздничные локации в центре Харькова (фото)

Общество 16:17   18.08.2026
Виктория Яковенко
Стало известно, когда откроют праздничные локации в центре Харькова (фото) Фото: Центральный парк

Сад Шевченко продолжают украшать ко Дню города и Независимости. Завершить все работы планируют к 21 августа.

«Озеленители, техники, дизайнеры и слесари вместе превращают парковые аллеи в яркие праздничные локации. Специалисты работают над монтажом и художественным оформлением декоративных элементов, сочетают металлические конструкции, световые решения и яркие флористические композиции. Совместная работа мастеров разных профилей позволяет создать цельные, продуманные до деталей уголки для отдыха и фотографий», — отметили в пресс-службе Центрального парка.

Завершить оформление аллей и полностью открыть обновленные праздничные локации для харьковчан планируют уже до этой пятницы.

Харьков украшают ко Дню города
Фото: Центральный парк
Харьков украшают ко Дню города
Фото: Центральный парк
Харьков украшают ко Дню города
Фото: Центральный парк
Харьков украшают ко Дню города
Фото: Центральный парк

Напомним, одну из инсталляций ко Дню города и Независимости работники СКП «Харьковзеленстрой» устанавливают в парке им. Квитки-Основьяненко в Новобаварском районе.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2026 в 16:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сад Шевченко продолжают украшать ко Дню города и Независимости. Завершить все работы планируют к 21 августа.".