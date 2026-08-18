Live

Терехов созывает сессию в Харькове: какие вопросы рассмотрят депутаты

Общество 15:23   18.08.2026
Виктория Яковенко
Терехов созывает сессию в Харькове: какие вопросы рассмотрят депутаты

Завтра, 19 августа состоится сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.

По данным Харьковского горсовета, сессия начнется в 15:00. Уже традиционно она пройдет онлайн.

В повестке дня – 17 вопросов и раздел «Разное».

На сессии депутаты должны внести изменения в бюджет. Отдельно они планируют обратиться в Кабмин и ВР по совершенствованию правового и бюджетного обеспечения пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Кроме этого, во время сессии планируют утвердить программу «Молодежь Харькова» на 2027-2031 годы. Также в повестке дня есть и земельные вопросы.

повестка дня на сессию в Харькове

повестка дня на сессию в Харькове

Читайте также: Нужно ли менять в Харькове систему оповещения: ответ Терехова

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Реакция Зеленского на удар по Печенегам, прилетели две ракеты (фото)
Реакция Зеленского на удар по Печенегам, прилетели две ракеты (фото)
18.08.2026, 15:39
Новости Харькова — главное 18 августа: удар по Печенегам, псевдосборы
Новости Харькова — главное 18 августа: удар по Печенегам, псевдосборы
18.08.2026, 18:02
Трассу перекрывали на Харьковщине после удара по Печенегам
Трассу перекрывали на Харьковщине после удара по Печенегам
18.08.2026, 16:29
В прокуратуре показали последствия обстрела АЗС в Харькове (фото)
В прокуратуре показали последствия обстрела АЗС в Харькове (фото)
18.08.2026, 09:07
Ночью РФ атаковала Харьков – куда прилетело
Ночью РФ атаковала Харьков – куда прилетело
18.08.2026, 07:18
Военные, бизнесмен и директор ХНАТОБа: кто в списке новых почетных харьковчан
Военные, бизнесмен и директор ХНАТОБа: кто в списке новых почетных харьковчан
18.08.2026, 19:17

Новости по теме:

18.08.2026
Военные, бизнесмен и директор ХНАТОБа: кто в списке новых почетных харьковчан
18.08.2026
Маршрутка с людьми и грузовик столкнулись под Харьковом: пятеро пострадавших
18.08.2026
На севере Харьковщины расширили зону эвакуации: детей вывезут принудительно
18.08.2026
Как и прогнозировали: экс-мэр Купянска Беседин стал замом Синегубова
18.08.2026
Возле домов на Салтовке взорвали дымовые шашки: полиция ищет, кто это сделал


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Терехов созывает сессию в Харькове: какие вопросы рассмотрят депутаты», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 августа 2026 в 15:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 19 августа состоится сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.".