Терехов созывает сессию в Харькове: какие вопросы рассмотрят депутаты

Завтра, 19 августа состоится сессия горсовета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Харькова Игорь Терехов.

По данным Харьковского горсовета, сессия начнется в 15:00. Уже традиционно она пройдет онлайн.

В повестке дня – 17 вопросов и раздел «Разное».

На сессии депутаты должны внести изменения в бюджет. Отдельно они планируют обратиться в Кабмин и ВР по совершенствованию правового и бюджетного обеспечения пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Кроме этого, во время сессии планируют утвердить программу «Молодежь Харькова» на 2027-2031 годы. Также в повестке дня есть и земельные вопросы.